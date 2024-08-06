Не поможет ни одна защита: в России появились новые методы угона автомобилей

В России появился новый способ угона автомобилей

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В России набирает популярность новый способ угона автомобилей — по VIN-номеру. Этот 17-значный код содержит полную информацию о машине и используется для создания дубликатов ключей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

После ухода сертифицированных дилеров автолюбителям стало сложнее получать новые ключи, так как доступ к необходимому программному обеспечению закрыт.

Теперь угонщики могут заказывать оригинальные ключи у зарубежных производителей или перепрошивать автомобильные блоки, что значительно увеличивает риск угона. В России достаточно найти человека, который за деньги предоставит дубликат по VIN, не проверяя документы на владение.

Хотя физическое закрытие VIN-номера может усложнить жизнь угонщикам, полностью проблему это не решает — доступ к информации можно получить через интернет-сервисы за определенную плату.