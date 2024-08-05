Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проститутки Парижа стали испытывать сложности с работой из-за Олимпиады
Большинство россиян имеет одну кредитную карту и три дебетовых
Выявлена связь между умственными усилиями и неприятными чувствами
В Санкт-Петербурге проведут чемпионат РФ по триатлону
Распространённые схемы мошенничества при покупке квартиры
Ради роли Надежда Румянцева соврала режиссёру, что умеет управлять лодкой
Трёхлетний ребёнок в салоне машины сбил женщину в Марий Эл
Apple готовит к выпуску новые модели Mac с чипом M4
3 причины начать бегать по утрам
Не хотите покупать китайца? Эксперты назвали топ-5 лучших альтернатив

Пять достойных замен китайским машинам

1:48
Авто

В условиях растущей конкуренции на автомобильном рынке выбрать надежный и комфортный автомобиль становится сложнее. Валерий Антюфьев из ГК Альфа-Лизинг предложил пять альтернатив китайским автомобилям, которые стоит рассмотреть.

Пять достойных замен китайским машинам
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

1. Kia Sportage V. Этот кроссовер выделяется стильным дизайном и высоким уровнем комфорта. С клиренсом 210 мм он уверенно справляется с различными дорожными условиями. Базовая версия стоит от 3 млн рублей.

2. Toyota RAV4 V. На новой платформе TNGA, RAV4 предлагает отличную динамику, энергоемкую подвеску и просторный салон. Объем багажника — 580 литров. Цены начинаются от 3,5 млн рублей, как сообщает "РГ".

3. Mitsubishi Outlander IV. Новый Outlander отличается улучшенной шумоизоляцией и просторным салоном. Оснащен двигателем 2.5 л мощностью 184 л. с. Базовая версия стоит от 4 млн рублей.

4. Volkswagen Polo VI. В кузове лифтбек Polo предлагает большой багажник на 530 литров и качественную подвеску. Доступен с разными типами двигателей и трансмиссий. Цены от 1,5 млн рублей.

5. Hyundai Solaris II. После рестайлинга Solaris получил обновленный дизайн и расширенный набор опций. Автомобиль обладает надежными двигателями и вместительным багажником на 480 литров. Стоимость начинается от 1 млн рублей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск

Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.

Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Последние материалы
Распространённые схемы мошенничества при покупке квартиры
Пять достойных замен китайским машинам
Ради роли Надежда Румянцева соврала режиссёру, что умеет управлять лодкой
Трёхлетний ребёнок в салоне машины сбил женщину в Марий Эл
Apple готовит к выпуску новые модели Mac с чипом M4
3 причины начать бегать по утрам
Это обязательные меры ухода за помидорами в августе
Гормональные акне: как эффективно бороться с этой формой угревой сыпи?
Как пожарить баклажаны без горечи?
Жительница Тюмени со 150 кошками переехала в дом, купленный на пожертвования земляков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.