Не хотите покупать китайца? Эксперты назвали топ-5 лучших альтернатив

Пять достойных замен китайским машинам

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В условиях растущей конкуренции на автомобильном рынке выбрать надежный и комфортный автомобиль становится сложнее. Валерий Антюфьев из ГК Альфа-Лизинг предложил пять альтернатив китайским автомобилям, которые стоит рассмотреть.

Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

1. Kia Sportage V. Этот кроссовер выделяется стильным дизайном и высоким уровнем комфорта. С клиренсом 210 мм он уверенно справляется с различными дорожными условиями. Базовая версия стоит от 3 млн рублей.

2. Toyota RAV4 V. На новой платформе TNGA, RAV4 предлагает отличную динамику, энергоемкую подвеску и просторный салон. Объем багажника — 580 литров. Цены начинаются от 3,5 млн рублей, как сообщает "РГ".

3. Mitsubishi Outlander IV. Новый Outlander отличается улучшенной шумоизоляцией и просторным салоном. Оснащен двигателем 2.5 л мощностью 184 л. с. Базовая версия стоит от 4 млн рублей.

4. Volkswagen Polo VI. В кузове лифтбек Polo предлагает большой багажник на 530 литров и качественную подвеску. Доступен с разными типами двигателей и трансмиссий. Цены от 1,5 млн рублей.

5. Hyundai Solaris II. После рестайлинга Solaris получил обновленный дизайн и расширенный набор опций. Автомобиль обладает надежными двигателями и вместительным багажником на 480 литров. Стоимость начинается от 1 млн рублей.