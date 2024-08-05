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Просторный и управляемый: назван лучший семейный кроссовер на вторичном рынке

Mazda CX-5 признана лучшим семейным кроссовером на вторичном рынке

1:13
Авто

Японский кроссовер Mazda CX-5 2022 года выпуска с 2-литровым бензиновым мотором признан лучшим семейным кроссовером на вторичном рынке по соотношению цена-качество. Такие результаты публикует британское издание Whatcar. com, специализирующееся на автомобильных исследованиях.

Mazda CX-5 признана лучшим семейным кроссовером на вторичном рынке
Фото: wikimedia.org by Kevauto, CC BY-SA 4.0

Эксперты назвали главными плюсами модели просторный салон, прекрасную управляемость и впечатляющий набор функций. Из минусов был отмечен слабоватый двигатель.

В России Mazda CX-5 2022 г. в. можно найти без проблем. Например, в одном из столичных автосалонов кроссовер с пробегом 22,7 тыс. км можно приобрести за 3,3 млн рублей. Машина оборудована 2-литровым двигателем с отдачей 150 л. с., автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Второе место в рейтинге заняла Skoda Karoq 2022 г. в. WhatСar отмечает её комфортный и стильный салон, практичность, надёжность и отличную поведение как в условиях города, так и на загородных дорогах.

Замыкает ройку лидеров Seat Ateca — британцы назвали её надёжной, практичной и обладающей широкой моторной гаммой. Также модель обладает просторным багажником и комфортаьельным салоном.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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