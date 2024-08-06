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ГАИ раскрывает секреты: что каждый водитель должен знать об обгоне и опережении

В ГАИ призвали водителей не обгонять справа по полосе разгона

2:47
Авто

В условиях городской суеты водители часто задумываются о правильности обгона и опережения других участников дорожного движения, особенно на полосах разгона и торможения. В интервью порталу njcar. ru представитель ГАИ объяснил, насколько допустимы такие манёвры с точки зрения правил дорожного движения, и почему важно различать термины "обгон" и "опережение".

В ГАИ призвали водителей не обгонять справа по полосе разгона
Фото: flickr.com by Axion23, CC BY 3.0

Согласно правилам дорожного движения, "опережение" происходит, когда водитель увеличивает скорость, обгоняя транспортное средство, но остаётся на своей полосе. "Обгон" же требует выезда на встречную полосу.

В случае полос разгона и торможения речь идёт именно об опережении. Опережение на этих участках запрещено, так же как на пешеходных переходах, перекрестках, железнодорожных переездах, эстакадах, в тоннелях, на участках с плохой видимостью и в конце подъёмов.

Хотя в правилах нет прямого запрета на опережение справа, фактически это ограничивается за пределами города. Вне населенных пунктов, согласно пункту 10.4 правил дорожного движения, автомобили должны двигаться по крайней правой полосе, оставляя левую для обгона.

В городе движение возможно по любой полосе, но смена полос допустима только для поворота, разворота, обгона или остановки.

При этом правила строго запрещают опережение справа, если это требует частичного выезда на обочину, тротуар, пешеходную дорожку или велосипедную полосу. Исключение — когда впереди идущий автомобиль замедляется и сигнализирует о намерении повернуть налево.

Тогда можно безопасно объехать его справа, как только полоса освободится.

Согласно пункту 8.10 правил дорожного движения, полоса торможения предназначена для снижения скорости перед поворотом, что позволяет водителям плавно замедляться, не мешая транспортным средствам на главной дороге. Полоса разгона служит для набора скорости и безопасного вливания в основной поток, уступая дорогу другим автомобилям.

Таким образом, в первом случае полоса обеспечивает замедление перед манёвром, а во втором — ускорение для безопасного перестроения.

Полосы разгона и торможения не имеют специального статуса, и их разметка в виде прерывистой линии не запрещает пересечения с обеих сторон. Следовательно, обгон на таких участках не противоречит правилам дорожного движения.

Однако важно, чтобы при возвращении в основной поток транспортное средство не мешало другим водителям и не создавало опасных ситуаций.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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