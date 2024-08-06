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Двойные выхлопные трубы: признак мощности или пустая трата денег

Водителям рассказали, зачем машине две выхлопные трубы

3:02
Авто

На многих современных автомобилях, особенно спортивных заднеприводных моделях, можно увидеть двухствольные выхлопные трубы, которые производят впечатление благодаря своему изысканному дизайну. Однако такие глушители можно встретить и на обычных моделях с более скромными 4-цилиндровыми двигателями.

Водителям рассказали, зачем машине две выхлопные трубы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В интервью для портала njcar. ru директор автосалона, специализирующегося на продаже премиальных автомобилей, рассказал, действительно ли такие элементы необходимы или это просто маркетинговый ход.

Выхлопная система автомобиля — это сложный механизм, разработанный индивидуально для каждого двигателя, поскольку она напрямую влияет на его работу. Неправильные изменения, внесенные неопытными тюнерами, могут нарушить оптимальный отвод газов, что может вызвать серьезные проблемы в работе двигателя внутреннего сгорания.

Инженеры, проектируя выхлопные системы, тщательно рассчитывают диаметр труб и объем резонаторов с глушителями для обеспечения оптимального оттока выхлопных газов.

Эти параметры зависят от объема двигателя и количества цилиндров: чем мощнее мотор и больше его объем, тем более массивной должна быть выхлопная система.

В дорогих автомобилях с мощными бензиновыми или дизельными двигателями часто устанавливают две выхлопные трубы. Это не просто дань моде, а способ уменьшить обратное давление в системе. Такие автомобили обычно имеют V-образные 6-цилиндровые двигатели объемом более 3 литров или 8-цилиндровые двигатели объемом свыше 4 литров.

Примеры таких автомобилей включают спортивные модели Mercedes AMG, BMW серии M и многие американские пикапы, которые оснащены двумя выхлопными трубами.

Для V-образных двигателей каждый ряд цилиндров имеет свою собственную выхлопную систему. Объем двигателя определяет диаметр труб и сложность выхлопной системы: чем мощнее мотор, тем более массивные и сложные элементы используются.

Поэтому две выхлопные трубы в высокопроизводительных автомобилях не только улучшают внешний вид, но и необходимы для эффективного отвода выхлопных газов.

Однако в настоящее время такая практика стала менее распространенной. Даже у маломощных моделей с 4-цилиндровыми двигателями можно увидеть две трубы под бампером. Это часто делается не для функциональности, а для создания спортивного имиджа. Такие элементы декора можно встретить не только на автомобилях, подвергшихся гаражному тюнингу, но и на моделях, разработанных крупными автопроизводителями.

Например, многие высококлассные комплектации кроссоверов оснащены двумя симметричными трубами, которые выглядят эффектно, но зачастую не имеют практического значения и служат лишь для улучшения внешнего вида автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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