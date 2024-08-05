Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли занять заброшенный дом и легализовать владение им?
"Я из России, но благодарна Кипру": Елена Куличенко о национальности
Туристам в Анапе запретили купаться в море
За год Россия нарастила нефтегазовые доходы до 6,77 трлн рублей
Учёные выяснили, какой голос нежелательно использовать в навигаторе
Жена рэпера Мота победила на чемпионате мира по спортивным бальным танцами
Звезда фильма "Тур с Иванушками" рассказала о травме во время съёмок
Nintendo анонсировала The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Трихолог Егорова: из-за полотенца на голове после её мытья волосы быстро загрязняются
Избегайте дорогих ошибок: как поддерживать машину в идеальном состоянии

Автомеханик Алдошкин рассказал, как продлить жизнь автомобилю

Авто

Владелец автомастерской "Автодиагност71" Артем Алдошкин подчеркивает важность следования рекомендациям производителя для продления срока службы автомобиля.

Автомеханик Алдошкин рассказал, как продлить жизнь автомобилю
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для большинства новых автомобилей, особенно качественных моделей, рекомендуется проходить техническое обслуживание каждые 15 тысяч километров. Однако у современных китайских автомобилей могут быть различные интервалы обслуживания, что стоит учитывать.

Автомобили с большим пробегом нуждаются в техобслуживании каждые 10 тысяч километров. Основные процедуры ТО включают проверку подвески, осмотр двигателя и контроль уровней жидкостей (масло, антифриз, тормозная жидкость) на утечки, замену фильтров каждые шесть месяцев, а также регулярную диагностику для обнаружения скрытых проблем.

Алдошкин выделяет два типа водителей: одни строго следуют регламенту, а другие откладывают ремонт до последнего момента. Важно найти золотую середину и доверять своему мастеру. Желательно обслуживать автомобиль в одном и том же сервисе, чтобы мастер был знаком с историей машины и мог своевременно выявлять проблемы.

Экономия на техобслуживании возможна только при его своевременном проведении. Если диагностика показывает необходимость замены деталей, лучше сделать это сразу, чтобы избежать серьезных поломок в будущем. Многие владельцы надеются на скорую продажу авто и откладывают ремонт, что ведет к ухудшению состояния автомобиля.

Некоторые владельцы пытаются сэкономить на запчастях, но важно подходить к этому вопросу осторожно. Хороший мастер поможет подобрать качественные детали без необходимости использования дорогих оригиналов. Однако следует отличать хорошие аналоги от дешевых запчастей, которые могут быстро выйти из строя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве

Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.

Украина объявила о банкротстве
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Последние материалы
Жена рэпера Мота победила на чемпионате мира по спортивным бальным танцами
Звезда фильма "Тур с Иванушками" рассказала о травме во время съёмок
Nintendo анонсировала The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Трихолог Егорова: из-за полотенца на голове после её мытья волосы быстро загрязняются
Учёный Куликов: кефир и йогурт могут снизить риск развития аллергии
Почему трескаются помидоры при созревании и как с этим бороться
Тренер российского клуба скончался во время футбольного матча
Electronic Arts объявила дату выхода Dragon Age: The Veilguard
Пользователи "Сравни" всё чаще осуществляют сделки в юанях
Вышел тизер-трейлер фильма про попугая Кешу: премьера 31 октября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.