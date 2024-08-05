Избегайте дорогих ошибок: как поддерживать машину в идеальном состоянии

Автомеханик Алдошкин рассказал, как продлить жизнь автомобилю

Владелец автомастерской "Автодиагност71" Артем Алдошкин подчеркивает важность следования рекомендациям производителя для продления срока службы автомобиля.

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Для большинства новых автомобилей, особенно качественных моделей, рекомендуется проходить техническое обслуживание каждые 15 тысяч километров. Однако у современных китайских автомобилей могут быть различные интервалы обслуживания, что стоит учитывать.

Автомобили с большим пробегом нуждаются в техобслуживании каждые 10 тысяч километров. Основные процедуры ТО включают проверку подвески, осмотр двигателя и контроль уровней жидкостей (масло, антифриз, тормозная жидкость) на утечки, замену фильтров каждые шесть месяцев, а также регулярную диагностику для обнаружения скрытых проблем.

Алдошкин выделяет два типа водителей: одни строго следуют регламенту, а другие откладывают ремонт до последнего момента. Важно найти золотую середину и доверять своему мастеру. Желательно обслуживать автомобиль в одном и том же сервисе, чтобы мастер был знаком с историей машины и мог своевременно выявлять проблемы.

Экономия на техобслуживании возможна только при его своевременном проведении. Если диагностика показывает необходимость замены деталей, лучше сделать это сразу, чтобы избежать серьезных поломок в будущем. Многие владельцы надеются на скорую продажу авто и откладывают ремонт, что ведет к ухудшению состояния автомобиля.

Некоторые владельцы пытаются сэкономить на запчастях, но важно подходить к этому вопросу осторожно. Хороший мастер поможет подобрать качественные детали без необходимости использования дорогих оригиналов. Однако следует отличать хорошие аналоги от дешевых запчастей, которые могут быстро выйти из строя.