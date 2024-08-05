Не дайте себя обмануть: 7 причин выбрать переднеприводный кроссовер и сэкономить кучу денег

Эксперт Ревин назвал 7 причин купить переднеприводный кроссовер

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В последние годы россияне все чаще отдают предпочтение кроссоверам вместо седанов или универсалов. Однако наличие полного привода может значительно повысить стоимость автомобиля. Эксперт Алексей Ревин из журнала "За рулем" выделяет семь основных причин, почему стоит обратить внимание на переднеприводные кроссоверы.

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Прежде всего, такие модели значительно дешевле полноприводных аналогов. Кроме того, двигатели переднеприводных автомобилей служат дольше, так как не испытывают дополнительную нагрузку от полноприводной трансмиссии.

Коробки передач в полноприводных кроссоверах работают на пределе возможностей, что делает их более уязвимыми и сокращает срок службы.

Также переднеприводные кроссоверы проще в обслуживании и ремонте: сзади у них обычно установлена простая полузависимая подвеска с балкой, что облегчает работу механикам и снижает потребность в запчастях и расходных материалах.

Ревин подчеркивает, что переднеприводные кроссоверы легче, а их кузов испытывает меньшие нагрузки, даже на шоссе, что способствует долговечности кузовных деталей и лакокрасочного покрытия.

Эксплуатационные расходы, включая затраты на топливо, у полноприводных версий значительно выше. При покупке подержанного кроссовера эти недостатки становятся еще более ощутимыми.

Таким образом, эксперт рекомендует выбирать полноприводный кроссовер только в тех случаях, когда его преимущества действительно необходимы, например, для эксплуатации в сельской местности или в районах с плохо очищенными зимой дорогами. В большинстве ситуаций переднеприводная модель будет более экономичной и удобной в обслуживании.