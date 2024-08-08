Секреты мастерских: почему старые бамперы сейчас на вес золота

Неожиданный дефицит: как старые бамперы решают проблему с запчастями

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Из-за дефицита запасных частей, который возник в последние годы, в интернете появились неожиданные предложения. Некоторые механики предлагают выкупить старые бамперы, которые невозможно восстановить. Автоэксперты решили выяснить, для чего они могут быть нужны, и обнаружили интересные подробности.

Фото: freepik.com by fxquadro, PDM

Бамперы чаще всего страдают в автомобилях, будь то из-за низкого бордюра или мелких ДТП. Их стоимость может быть довольно значительной, поэтому многие стараются отремонтировать поврежденные детали.

Ранее для этого использовались металлические сетки и скобы, которые оказались не столь эффективными, как хотелось бы. Через год они обычно подвергаются коррозии, что требует поиска другого решения.

Самый простой способ — использовать тот же пластик, из которого сделан оригинальный бампер. В этом случае шов будет незаметен, коррозия не возникнет, и новую деталь можно будет долго не покупать.

Механики скупают старые бамперы, разрезают их на кусочки разной длины и продают автомобилистам, чьи машины требуют ремонта. Это позволяет сэкономить и избавляет от необходимости искать подходящий вариант самостоятельно, что очень удобно для большинства автолюбителей.