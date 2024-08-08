Как полиэтиленовый пакетик упрощает навигацию

Советы дальнобойщиков: как использовать пакетик для навигации

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Многие автовладельцы тщательно тюнингуют свои автомобили, устанавливая различные устройства. Другие же не покупают даже самые необходимые вещи для удобства. Однако в некоторых ситуациях одно устройство становится просто необходимым. Оказалось, что его вполне может заменить обычный полиэтиленовый пакетик. Как именно его используют опытные водители, рассказал один дальнобойщик.

Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Иногда приложение для навигации становится жизненно важным для того, чтобы добраться до места назначения без потерь времени. Однако не всегда в машине есть держатель для телефона, что затрудняет его использование.

В таких случаях водители прибегают к хитрым методам. Один из них позволяет хотя бы видеть направление, не отвлекаясь от вождения. Простой прозрачный полиэтиленовый пакетик продевают в отверстия воздуховода, расположенного ближе к водителю. Затем оба конца пакета вставляют в пластиковый чехол для телефона и устанавливают смартфон. Получается самодельный держатель, который позволяет отслеживать маршрут. Несмотря на возможные покачивания и тряски при движении, этот вариант обеспечивает некоторый комфорт в пути.