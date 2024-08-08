Как полиэтиленовый пакетик упрощает навигацию

Многие автовладельцы тщательно тюнингуют свои автомобили, устанавливая различные устройства. Другие же не покупают даже самые необходимые вещи для удобства. Однако в некоторых ситуациях одно устройство становится просто необходимым. Оказалось, что его вполне может заменить обычный полиэтиленовый пакетик. Как именно его используют опытные водители, рассказал один дальнобойщик.
Иногда приложение для навигации становится жизненно важным для того, чтобы добраться до места назначения без потерь времени. Однако не всегда в машине есть держатель для телефона, что затрудняет его использование.
В таких случаях водители прибегают к хитрым методам. Один из них позволяет хотя бы видеть направление, не отвлекаясь от вождения. Простой прозрачный полиэтиленовый пакетик продевают в отверстия воздуховода, расположенного ближе к водителю. Затем оба конца пакета вставляют в пластиковый чехол для телефона и устанавливают смартфон. Получается самодельный держатель, который позволяет отслеживать маршрут. Несмотря на возможные покачивания и тряски при движении, этот вариант обеспечивает некоторый комфорт в пути.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.