Грузовики нарушают работу навигаторов — что нужно знать

Как устройства дальнобойщиков влияют на работу навигаторов

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Многие автолюбители стали замечать, что их навигаторы часто сбиваются, даже при поездках по знакомым местам в своем населенном пункте. Некоторые считают, что это связано с глушением сигналов БПЛА в городах. Однако автоэксперты объяснили, что существует другая, более простая причина.

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Многие дальнобойщики используют специальные устройства, глушащие спутниковые сигналы. Делается это для двух целей. Во-первых, в каждой машине установлена система ЭРА-ГЛОНАСС, которая в реальном времени передает данные о перемещении грузовиков, что позволяет владельцам контролировать дорогостоящие грузы и отслеживать местонахождение водителя. Во-вторых, на федеральных трассах действует система "Платон”, собирающая плату за проезд фур.

Чтобы избежать слежки со стороны системы "Платон” и компаний, водители грузовиков устанавливают устройства, которые делают их невидимыми. Это приводит к тому, что в радиусе 15-20 метров от грузовика любые навигационные устройства начинают работать с перебоями. Эксперты советуют в таких случаях оглядеться в поисках проезжающей рядом фуры и, если она обнаружена, отъехать от нее на 30-40 метров. Тогда навигационные устройства должны снова заработать нормально.