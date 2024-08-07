Грузовики нарушают работу навигаторов — что нужно знать

Многие автолюбители стали замечать, что их навигаторы часто сбиваются, даже при поездках по знакомым местам в своем населенном пункте. Некоторые считают, что это связано с глушением сигналов БПЛА в городах. Однако автоэксперты объяснили, что существует другая, более простая причина.
Многие дальнобойщики используют специальные устройства, глушащие спутниковые сигналы. Делается это для двух целей. Во-первых, в каждой машине установлена система ЭРА-ГЛОНАСС, которая в реальном времени передает данные о перемещении грузовиков, что позволяет владельцам контролировать дорогостоящие грузы и отслеживать местонахождение водителя. Во-вторых, на федеральных трассах действует система "Платон”, собирающая плату за проезд фур.
Чтобы избежать слежки со стороны системы "Платон” и компаний, водители грузовиков устанавливают устройства, которые делают их невидимыми. Это приводит к тому, что в радиусе 15-20 метров от грузовика любые навигационные устройства начинают работать с перебоями. Эксперты советуют в таких случаях оглядеться в поисках проезжающей рядом фуры и, если она обнаружена, отъехать от нее на 30-40 метров. Тогда навигационные устройства должны снова заработать нормально.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.