В российских автосервисах вырос спрос на механиков, слесарей, электриков и шиномонтажников

По результатам первого полугодия 2024 года спрос на сотрудников в сфере автомобильного бизнеса вырос на 17-30%, сообщили представители крупных СТО, отраслевых компаний и рекрутинговых сервисов газете "Известия".
HR-директор сети СТО Fit Service Ирина Кулиева отметила, что потребность в кадрах возрастает, особенно во время весны и лета, которые традиционно являются наиболее активным периодом для ремонта автомобилей. Количество вакансий в данной сфере увеличилось на 21% по данным компании. Кроме того, по информации рекрутингового сервиса "Авито Работа", число вакансий для работников автомобильной отрасли выросло на 17% по итогам первого полугодия 2024 года по сравнению с предыдущим годом.
Среди профессий, показавших наибольший прирост спроса, выделяются детейлеры (востребованность выросла на 59%), а также автослесари, автоэлектрики, автомеханики и шиномонтажники. Сейчас востребованы как универсальные мастера, так и специалисты с узкой специализацией по конкретным брендам.
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