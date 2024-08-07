Секреты новой Honda Integra 2024: эксклюзивные детали и аксессуары

Honda Integra 2024: лимитированная версия с уникальным дизайном

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На китайском рынке появилась специальная версия модели Honda Integra 2024 года. Эта модификация отличается яркой ливреей, вдохновленной гоночными автомобилями, с красными и черными наклейками на кузове. В интерьере также присутствуют красные элементы и дополнительные аксессуары. Новинка выпущена ограниченной партией.

Фото: wikipediа by Rutger van der Maar, CC BY 2.0

Главной особенностью лимитированной версии являются красно-черные наклейки "Limited Edition" и красные полосы на дверях, капоте и крыше. Автомобиль также оснащен боковыми зеркалами от Civic Type R. В остальном, это стандартная Integra. Внутри автомобиля преобладает красно-черная цветовая гамма с соответствующими вставками на приборной панели и дверях. Стандартное оснащение включает аудиосистему Bose с 12 динамиками.

Владельцы спецверсии смогут приобрести фирменные аксессуары под брендом Integra, такие как чемодан, стильный рюкзак и бутылка для воды. Автомобиль предлагается с двумя силовыми установками. Первая — 1,5-литровый VTEC с турбонаддувом мощностью 180 л. с. Вторая — 2,0-литровый гибрид с самозарядкой. В обоих случаях мощность передается на передние колеса через вариаторную КПП, причем первый двигатель также может работать с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Лимитированная версия уже доступна для заказа в Китае. Производится она на совместном предприятии с GAC. Доплата за эту модель составляет 233 доллара или 20 тысяч рублей по сравнению со стандартной Integra, цена которой варьируется от 1,54 до 2,22 млн рублей в эквиваленте.