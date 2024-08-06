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Эти сигналы стоп-сигналами могут предотвратить вашу следующую аварию

Как опытные водители общаются с помощью стоп-сигналов

2:36
Авто

Каждый автолюбитель в повседневных поездках обменивается сигналами и жестами с другими участниками движения. Однако некоторые из них могут быть непонятны начинающим водителям. Например, моргание задними стоп-сигналами, когда фонари загораются на пару секунд и затем гаснут. Что означает этот жест и зачем водители его используют, объяснил опытный дальнобойщик.

Как опытные водители общаются с помощью стоп-сигналов
Фото: wikipediа by Scania, CC BY-SA 4.0

Стоит отметить, что автомобиль, движущийся спереди, при этом не замедляется, а спустя некоторое время сигналы загораются снова. Это может создать впечатление, что водитель просто держит ногу над педалью тормоза и время от времени ее касается, вызывая срабатывание стоп-сигналов. На самом деле это заблуждение, и истинную причину следует искать глубже.

Так для чего могут использоваться стоп-сигналы, кроме как предупреждать о замедлении? Здесь всего один вариант. Если машина спереди не замедляется, а стопы периодически загораются и гаснут, нужно обратить внимание на дистанцию, которую водитель держит от впереди идущего автомобиля. Иногда чрезмерное сокращение этой дистанции оказывает моральное давление на водителя спереди, заставляя его контролировать еще и ситуацию сзади.

Некоторые водители не обращают на это внимания, в то время как другие относятся к этому вопросу очень щепетильно. Через стоп-сигналы подается призыв увеличить дистанцию, так как чрезмерная близость машин затрудняет управление. Игнорировать такой сигнал нельзя, так как яркие стоп-сигналы могут отвлечь водителя от контроля за обстановкой, что может привести к ДТП.

Соблюдение приемлемой дистанции — это прежде всего залог безопасности. Если водитель действительно спешит и перед ним едет медленный автомобиль, то можно корректно попросить уступить дорогу, моргнув дальним светом фар. Оказывать давление, приближаясь вплотную к бамперу, опасно и может привести к негативным последствиям. Именно поэтому на трассах часто случаются мелкие аварии.

Такие аварии усложняют жизнь другим водителям, когда из-за чрезмерного сокращения дистанции происходит авария и перекрывается полоса движения. В автошколе учат правилу, что у движущейся спереди машины тормоза всегда лучше. Это означает, что водитель спереди всегда среагирует на изменение обстановки раньше. Поэтому важно соблюдать дистанцию в повседневной практике, чтобы избежать лишних проблем.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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