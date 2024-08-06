Новая модификация Skoda Karoq 2025: что скрывают производители

Загадочный прототип Skoda Karoq 2025 года замечен на тестах

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На тестовых заездах был замечен таинственный прототип. По мнению фотошпионов, это может быть Skoda Karoq 2025 года. Давно ходили слухи о том, что этот кроссовер получит модификацию RS, и теперь они, похоже, подтверждаются. Более того, эксперты не исключают, что модель может быть оснащена электрифицированной силовой установкой.

Фото: Wikipedia by M 93, CC BY-SA 3.0

Стоит отметить, что текущий Karoq доступен только с двигателем внутреннего сгорания. Загадочный прототип был замечен на дорогах Южной Европы. Автомобиль создан на базе стандартного кроссовера, но фотографии указывают на то, что это не обычный Karoq. Кроссовер оснащен спортивной выхлопной системой с четырьмя патрубками, чего нет даже у версии Sportline. Машина оснащена 19-дюймовыми колесными дисками Cupra и шинами, которые намекают на высокоэффективную тормозную систему.

Этот автомобиль будет построен на платформе MQB A1, такой же, как у Cupra Ateca и Volkswagen T-Roc. Под капотом новой модификации может находиться 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 300 л. с. и крутящим моментом 400 Н·м. В паре с ним будут работать коробка передач DSG с двойным сцеплением и полноприводная трансмиссия. О характеристиках возможного электрифицированного варианта пока ничего не сообщается.