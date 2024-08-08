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Продаёте автомобиль? 5 правил, чтобы не стать жертвой мошенников

Как распознать мошеннические схемы и защитить себя

2:07
Авто

Продажа автомобиля — серьёзная финансовая операция, которая может привлечь внимание недобросовестных людей. Чтобы обезопасить себя от мошеннических действий, необходимо соблюдать ряд важных правил.

Как распознать мошеннические схемы и защитить себя
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тщательно проверяйте покупателя

Прежде всего, необходимо тщательно проверить личность потенциального покупателя. Попросите предъявить паспорт и сверьте данные. Также можно поинтересоваться контактной информацией — номером телефона, адресом проживания. Это позволит быть уверенным, что перед вами не мошенник, а добросовестный клиент.

Не соглашайтесь на сомнительные способы оплаты

Будьте осторожны с предложениями оплатить машину наличными, особенно если сумма большая. Лучше настаивайте на банковском переводе или расчете через официальный счет. Также не стоит принимать в качестве оплаты чеки, векселя или другие финансовые инструменты — они могут оказаться поддельными.

Проверяйте документы на машину

Внимательно изучите все документы на продаваемый автомобиль — ПТС, СТС, договор купли-продажи. Убедитесь, что они выглядят подлинными, а VIN-номер на кузове совпадает с данными в ПТС. Также рекомендуется проверить историю машины с помощью специальных сервисов.

Не соглашайтесь на сделки "по доверенности"

Ни в коем случае не участвуйте в сделках, где вместо покупателя выступает человек по доверенности. Это типичная схема мошенников, которые могут завладеть вашей машиной и деньгами. Настаивайте на личной встрече с реальным покупателем.

Выбирайте безопасное место для передачи авто

Для передачи ключей и документов выбирайте только безопасные локации — например, отделение банка или офис нотариуса. Это снизит риск нападения или других криминальных действий.

Соблюдение этих простых мер предосторожности поможет вам обезопасить себя от мошеннических схем при продаже автомобиля. Будьте внимательны и доверяйте своей интуиции — это залог успешной и безопасной сделки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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