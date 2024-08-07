Безопасная покупка авто: на что обратить внимание, чтобы не попасться на уловки

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Как защититься от автомобильного мошенничества

2:02
Авто

Приобретение автомобиля — один из самых крупных финансовых шагов в жизни человека. И, к сожалению, именно такие значительные сделки часто становятся объектом внимания мошенников. Чтобы не стать их жертвой, необходимо соблюдать простые, но важные меры предосторожности.

Как защититься от автомобильного мошенничества
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, CC0

Тщательно проверяйте документы

Прежде всего, крайне внимательно изучите все документы на машину — ПТС, СТС, договор купли-продажи. Убедитесь, что они принадлежат продавцу и не вызывают подозрений. Также не забудьте сверить VIN-номер на кузове автомобиля с данными в документах.

Будьте осторожны с подозрительно дешёвыми предложениями

Если цена машины кажется слишком низкой по сравнению с рыночной, насторожитесь. Скорее всего, это признак того, что автомобиль имеет какие-то серьезные проблемы или был получен преступным путем. Доверяйте своей интуиции и не спешите с покупкой.

Проверьте историю автомобиля

Обязательно воспользуйтесь специализированными сервисами, чтобы узнать полную историю интересующего вас автомобиля — данные о прежних владельцах, ДТП, ограничениях и т. д. Это поможет выявить возможные "скелеты в шкафу".

Обращайте внимание на состояние машины
Тщательно осмотрите автомобиль на предмет возможных дефектов и следов ремонта. Лучше всего провести диагностику в сертифицированном сервисном центре. Так вы сможете быть уверены в технической исправности машины.

Не торопитесь с оплатой

Ни в коем случае не отдавайте деньги, пока не убедитесь в легитимности сделки и честности продавца. Если что-то покажется вам подозрительным, лучше откажитесь от покупки, чем потерять свои средства.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете обезопасить себя от приобретения "проблемного" автомобиля и сохранить свои финансы. Относитесь к процессу покупки машины предельно ответственно и бдительно.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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