По платной трассе можно проехать по заниженной стоимости

Автоэксперт рассказал, как проехать по платной трассе почти бесплатно

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Автоэксперт Сергей Шерстенников не советует водителям ездить по платным дорогам на высокой скорости.

Фото: flickr.com by Шамиль Магомедов, CC BY-SA 2.0

Хотя этот вариант может показаться наиболее быстрым и экономичным, если нужно добраться из одного города в другой, на самом деле это не так. Дело в том, что при движении со скоростью более 110 км/ч расход топлива значительно увеличивается. Это означает, что такой способ передвижения нельзя назвать выгодным.

Особенно стоит опасаться такого скоростного режима владельцам автомобилей с большим дорожным просветом, включая внедорожники. Повышенный расход топлива может стать неприятным сюрпризом для автомобилистов, которые уже заплатили за проезд по платной трассе.

Поэтому, чтобы сэкономить, не стоит гнать по автомагистрали с высокой скоростью — 110 км/ч будет вполне достаточно.