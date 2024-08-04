Ваша машина в опасности: чем грозит парковка с повернутыми колесами

Оставление автомобиля с повернутыми колесами увеличивает нагрузку на рулевое управление, в частности на рулевые тяги и наконечники, что может привести к их ускоренному износу, деформации и даже поломке. Об этом сообщил директор по сервису и запасным частям компании "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.
"В такой ситуации повышается нагрузка на шины, поскольку повернутые колеса вызывают неравномерное напряжение в покрышках, особенно страдают боковые стенки. Впоследствии это может привести к неравномерному износу шин и в тяжелых случаях к их повреждению", — объясняет эксперт.
Кроме того, если в припаркованный автомобиль врежутся, существует риск его неконтролируемого движения, добавляет Балашов.
"Рекомендую парковать автомобиль с колесами, расположенными прямо. Если все же необходимо повернуть колеса, например, при парковке на узкой улице, следует стараться делать это с минимальным углом", — советует специалист.
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