Ваша машина в опасности: чем грозит парковка с повернутыми колесами

Эксперт Балашов рассказал, почему нельзя парковать машину с вывернутыми колесами

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Оставление автомобиля с повернутыми колесами увеличивает нагрузку на рулевое управление, в частности на рулевые тяги и наконечники, что может привести к их ускоренному износу, деформации и даже поломке. Об этом сообщил директор по сервису и запасным частям компании "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, CC BY 3.0

"В такой ситуации повышается нагрузка на шины, поскольку повернутые колеса вызывают неравномерное напряжение в покрышках, особенно страдают боковые стенки. Впоследствии это может привести к неравномерному износу шин и в тяжелых случаях к их повреждению", — объясняет эксперт.

Кроме того, если в припаркованный автомобиль врежутся, существует риск его неконтролируемого движения, добавляет Балашов.

"Рекомендую парковать автомобиль с колесами, расположенными прямо. Если все же необходимо повернуть колеса, например, при парковке на узкой улице, следует стараться делать это с минимальным углом", — советует специалист.