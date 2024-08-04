Как избежать штрафа при установке видеорегистратора: советы юриста Оганесяна

Юрист Оганесян: установка регистратора по центру стекла грозит штрафом

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С 1 сентября 2023 года в России вступил в силу обновленный список неисправностей, при наличии которых эксплуатация автомобиля запрещена. Среди таких нарушений оказалась и неправильная установка видеорегистратора или других устройств на лобовом стекле. Юрист Арег Оганесян в интервью с Autonews. ru разъяснил, как корректно установить девайтс, чтобы избежать штрафных санкций.

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"Часто водители устанавливают видеорегистратор в центре лобового стекла, чтобы было удобнее его подключать к зарядке. Однако это на первый взгляд безобидное действие может привести к административному штрафу", — отметил Оганесян.

Согласно пункту 3 главы 7 приложения к ПДД России, запрещена эксплуатация транспортного средства, если на нем установлены дополнительные предметы, ограничивающие обзор водителя. Хотя прямого запрета на установку видеорегистратора в законе нет, инспектор может рассматривать его как препятствие для обзора.

Как пояснил эксперт, если сотрудник ГИБДД решит, что регистратор мешает видимости, водителя могут привлечь к административной ответственности. За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП.

"Проблема в том, что такое нарушение часто носит субъективный характер, так как у каждого водителя свои физические особенности, настройки сиденья и угол обзора", — добавил юрист.

Чтобы избежать штрафа, видеорегистратор не следует крепить в зонах "А", "Б" и в пределах плоскости "П". Лучшим решением будет установка устройства в верхнем углу справа или слева, где оно не будет мешать обзору водителя.

Если инспектор ГИБДД считает, что регистратор установлен неправильно и ограничивает обзор, попросите его вынести предупреждение. В случае получения штрафа, его можно обжаловать в суде, ссылаясь на малозначительность нарушения (ст. 2.9 КоАП) и указав, что регистратор не мешал обзору и был установлен для повышения безопасности на дороге.