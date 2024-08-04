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Почему важно моргать за рулем

Это необходимо делать за рулём, чтобы сохранить зрительный комфорт

1:06
Авто

Управление автомобилем может привести к утомлению глаз и даже снижению зрения. Это связано в первую очередь с тем, что водитель долго смотрит на дорогу. Это актуально в условиях плохой видимости, например, при низкой освещенности или бликах, сообщает auto.mail.ru со ссылкой на "Газету.ру".

Это необходимо делать за рулём, чтобы сохранить зрительный комфорт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

При сильном напряжении у водителя может появиться ощущение сухости глаз, так как он не моргает достаточно часто. Это влияет на качество слезной пленки, которая защищает роговицу. Также вредно для глаз длительное использование автомобильного кондиционера, который способствует пересыханию глаз и развитию синдрома сухого глаза.

Для улучшения ситуации водителям рекомендуется не забывать моргать, а также использовать слезозаместители. Кроме того, долгое сидячее положение за рулем может вызывать нарушение кровоснабжения, что приводит к ослаблению зрения. Поэтому важно делать остановки и проводить небольшие разминки во время длительных поездок.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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