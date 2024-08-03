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Почему возникает вибрация руля во время езды: причины и способы решения проблемы

Вибрация руля на скорости и при торможении — тревожный признак

3:33
Авто

Некоторые проблемы с автомобилем можно заметить по звуку — например, по стуку. Но есть и такие, которые ощущаются вибрацией на руле. Независимо от того, слабо ли дрожит руль на скорости или трясется настолько сильно, что это мешает управлению, причину нужно выяснить. Разберемся, почему «бьёт» руль и как можно это исправить.

Вибрация руля на скорости и при торможении — тревожный признак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почему бьёт руль

Чаще всего причиной вибрации становится дисбаланс. И дело не только в колёсах, но и в других элементах автомобиля. Чтобы понять источник проблемы, важно отметить, когда она проявляется: при низкой скорости, торможении или, может быть, на скорости 100-120 км/ч? Иногда биение возникает даже на стоящем автомобиле. 

Колёса и шины

Чаще всего вибрация на руле — это результат нарушения балансировки колёс. Дисбаланс может возникнуть из-за деформации шины или утери балансировочного грузика. Также на баланс могут влиять налившие на диск грязь или снег. Даже небольшое отклонение в 15-20 граммов может ощущаться на руле, особенно на скорости 80-120 км/ч.

Чтобы устранить эту проблему, сначала тщательно помойте колёса, включая внутреннюю поверхность дисков. Если вибрация не исчезла, обратитесь на шиномонтаж для балансировки всех четырёх колёс. Если причиной вибрации является деформированный диск или шина с «грыжей», их нужно заменить. Кроме того, проверьте затяжку колёсных болтов и правильность формы гаек для дисков.

Вибрации на высоких скоростях могут также быть вызваны неправильным давлением в шинах. Проверьте и приведите давление в норму, а если оно продолжает падать, найдите и устраните причину в шиномонтаже.

Тормозная система

Если вибрация возникает при торможении, проблема может быть в тормозной системе, чаще всего в неравномерном износе колодок или дисков. Причиной могут быть коррозия или неисправности суппортов. Также это может быть следствием деформации тормозных дисков из-за перегрева или резких перепадов температуры.

Для решения проблемы потребуется замена изношенных деталей, а в некоторых случаях — проточка тормозных дисков.

Ходовая часть

Вибрация руля может быть связана с неисправностью элементов ходовой части, таких как рулевая рейка, тяги, наконечники, ступичные подшипники или ШРУСы. Например, у переднеприводных машин износ внутреннего ШРУСа часто проявляется вибрацией при сбросе газа. Если биение сопровождается стуками и отклонениями в поведении автомобиля, обратитесь в сервис для диагностики.

Иные причины

Вибрация руля может возникать и на холостом ходу, что указывает на проблемы с подушками крепления двигателя или коробки передач. В таком случае вибрация передаётся на кузов и рулевую систему, и проблему можно решить только заменой изношенных элементов.

Вибрация может также возникать из-за неустойчивой работы двигателя, например, при низких оборотах или неисправности цилиндров. В этом случае лучше обратиться за диагностикой в автосервис. В редких случаях вибрация может быть вызвана проблемами с усилителем руля, для чего также потребуется профессиональная помощь.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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