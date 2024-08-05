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Экономить или комфортно ездить: что важнее при использовании кондиционера в машине?

Как правильно использовать кондиционер, чтобы сэкономить топливо

1:41
Авто

В жару многие водители задаются вопросом: стоит ли отключать кондиционер, чтобы сэкономить на расходе топлива?

Как правильно использовать кондиционер, чтобы сэкономить топливо
Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Теория: кондиционер "съедает" топливо

Часто можно услышать мнение, что работающий кондиционер серьезно увеличивает расход топлива автомобиля. Это действительно так, но есть нюансы.

По различным оценкам, использование кондиционера может повышать расход бензина на 5-20% в зависимости от модели авто и мощности компрессора. Это связано с тем, что для работы кондиционера требуется дополнительная нагрузка на двигатель.

Однако выключение "климата" тоже не всегда оправданно, особенно в сильную жару.

Фактор комфорта

Ездить в раскаленном салоне без кондиционера не только неприятно, но и небезопасно. Сильный дискомфорт может отвлекать водителя от дороги и ухудшать реакцию.

Кроме того, если вы перевозите пассажиров, особенно детей, то кондиционер становится жизненно необходим для их комфорта и самочувствия.

Оптимальное решение

Чтобы найти разумный баланс между экономией топлива и комфортом, специалисты рекомендуют:

  1. Включать кондиционер только при действительно сильной жаре. При температуре до +25°C можно обойтись открытыми окнами.
  2. Использовать режим рециркуляции воздуха. Это позволит быстрее охладить салон, затрачивая меньше энергии.
  3. Поддерживать умеренную температуру (22-25°C). Чем ниже температура, тем больше нагрузка на двигатель.
  4. Отключать кондиционер, когда автомобиль стоит на светофоре или в пробке.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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