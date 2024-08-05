Экономить или комфортно ездить: что важнее при использовании кондиционера в машине?

В жару многие водители задаются вопросом: стоит ли отключать кондиционер, чтобы сэкономить на расходе топлива?
Часто можно услышать мнение, что работающий кондиционер серьезно увеличивает расход топлива автомобиля. Это действительно так, но есть нюансы.
По различным оценкам, использование кондиционера может повышать расход бензина на 5-20% в зависимости от модели авто и мощности компрессора. Это связано с тем, что для работы кондиционера требуется дополнительная нагрузка на двигатель.
Однако выключение "климата" тоже не всегда оправданно, особенно в сильную жару.
Ездить в раскаленном салоне без кондиционера не только неприятно, но и небезопасно. Сильный дискомфорт может отвлекать водителя от дороги и ухудшать реакцию.
Кроме того, если вы перевозите пассажиров, особенно детей, то кондиционер становится жизненно необходим для их комфорта и самочувствия.
Чтобы найти разумный баланс между экономией топлива и комфортом, специалисты рекомендуют:
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