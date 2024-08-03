Автофестиваль "Дорога на Русский Север" принял гостей

Первый фестиваль для автопутешественников "Дорога на Русский Север" открылся в городе Вельске, расположенном в Архангельской области, сообщает ТАСС.
Основная цель мероприятия — популяризация федеральной трассы М-8 "Холмогоры" (Архангельск — Москва).
Этот фестиваль предназначен для любителей путешествовать на автомобилях и автокараванах. Вельск является удобной отправной точкой для дальнейшего путешествия по трассе М-8, где можно посетить такие места, как Ломоносово, Сийский монастырь и Архангельск.
Участникам фестиваля предлагается остановиться на специально оборудованной площадке в живописной местности у реки Вага, на окраине исторического центра Вельска. Гости смогут насладиться творчеством и кулинарными изысками Архангельской области, посетить мастер-классы по различным видам ремесел, увидеть дизайнерские показы и насладиться концертом рок-музыканта Найка Борзова.
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