Автофестиваль "Дорога на Русский Север" принял гостей

Состоялось открытие "Дороги на Русский Север"

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Первый фестиваль для автопутешественников "Дорога на Русский Север" открылся в городе Вельске, расположенном в Архангельской области, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основная цель мероприятия — популяризация федеральной трассы М-8 "Холмогоры" (Архангельск — Москва).

Этот фестиваль предназначен для любителей путешествовать на автомобилях и автокараванах. Вельск является удобной отправной точкой для дальнейшего путешествия по трассе М-8, где можно посетить такие места, как Ломоносово, Сийский монастырь и Архангельск.

Участникам фестиваля предлагается остановиться на специально оборудованной площадке в живописной местности у реки Вага, на окраине исторического центра Вельска. Гости смогут насладиться творчеством и кулинарными изысками Архангельской области, посетить мастер-классы по различным видам ремесел, увидеть дизайнерские показы и насладиться концертом рок-музыканта Найка Борзова.