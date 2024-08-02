Неожиданный лидер: китайские гибриды захватили российский рынок

Во втором квартале этого года гибридные автомобили стали более доступными в России: средняя стоимость снизилась на 30% и составила 2 млн 750 тыс. рублей.
Лидерами продаж в этой категории стали китайские, японские и южнокорейские машины, согласно данным экспертов "Авито Авто", предоставленным изданию Autonews. ru. Среди марок японская компания Toyota заняла первое место по продажам с долей 28,49%, следом идут LiXiang (17,76%) и Honda (14,47%).
Наиболее популярными моделями стали LiXiang L9 и L7. LiXiang L9 занимает первое место с долей продаж 8,05% и средней ценой 7 750 000 рублей. Вторая позиция у LiXiang L7 с долей 7,51% и ценой 6 550 000 рублей. Toyota Prius завершает тройку лидеров с долей 7,01% и стоимостью 1 100 000 рублей.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.