Неожиданный лидер: китайские гибриды захватили российский рынок

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LiXiang L9 и L7 возглавили рейтинг гибридных автомобилей в России

1:16
Авто

Во втором квартале этого года гибридные автомобили стали более доступными в России: средняя стоимость снизилась на 30% и составила 2 млн 750 тыс. рублей.

LiXiang L9 и L7 возглавили рейтинг гибридных автомобилей в России
Фото: Wikipedia by SAIC GM sucks, CC BY-SA 4.0

Лидерами продаж в этой категории стали китайские, японские и южнокорейские машины, согласно данным экспертов "Авито Авто", предоставленным изданию Autonews. ru. Среди марок японская компания Toyota заняла первое место по продажам с долей 28,49%, следом идут LiXiang (17,76%) и Honda (14,47%).

Наиболее популярными моделями стали LiXiang L9 и L7. LiXiang L9 занимает первое место с долей продаж 8,05% и средней ценой 7 750 000 рублей. Вторая позиция у LiXiang L7 с долей 7,51% и ценой 6 550 000 рублей. Toyota Prius завершает тройку лидеров с долей 7,01% и стоимостью 1 100 000 рублей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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