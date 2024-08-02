Новый BMW X4 вернулся к российским диллерам

Немецкий автопроизводитель BMW вернул российским диллерам один из самых надежных кроссоверов — купеобразную модель BMW X4.
Авто сочетает в себе стильный дизайн, высокие технологии и отличные характеристики. Машина оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с., автоматической коробкой передач и полным приводом, пишет SPEEDME. RU.
В новом кроссовере есть несколько подушек безопасности, антипробуксовочная система, система помощи при торможении, систему помощи при старте в гору и крепление детского кресла ISOFIX.
Автомобиль оборудован многозонным климат-контролем, круиз-контролем, передним и задним парктроником, регулировкой руля по высоте и вылету, дистанционным запуском двигателя.
Интерьер практически полностью сделан из искусственной кожи.
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