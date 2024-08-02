Как выбрать качественную магнитолу для автомобиля: 8 важных критериев

На что обращать внимание при выборе автомагнитолы

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Большинство современных автомобилей оснащают аудиосистемами на заводе, но можно встретить и модели, в комплектацию которых она не входит. Эксперты Autonews.ru рассказали, как выбрать качественную магнитолу для машины.

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Тип автомагнитолы

Существуют два основных типа магнитол по размеру установочного места: 1 DIN и 2 DIN. Магнитолы 1 DIN имеют ширину 180 мм и высоту 50 мм, а высота моделей 2 DIN в два раза больше — 100 мм. Магнитолы 2 DIN обычно предлагают больше функций, включая возможность просмотра видео и подключения к смартфону по Wi-Fi, а модели на базе Android позволяют выходить в интернет. Магнитолы 1 DIN на Android практически не производятся, особенно известными брендами. Обычно магнитолы 1 DIN выбирают для российских и старых зарубежных автомобилей, где не предусмотрено место для установки 2 DIN.

Звук

Качество звучания определяется акустическими параметрами магнитолы. Мощность устройства показывает, какой уровень звука оно может обеспечить. Бюджетные модели имеют мощность до 4х35 Вт, их основное преимущество — невысокая цена, хотя качество звука зависит от бренда и модели. Большинство автомагнитол имеют мощность от 4х40 до 4х60 Вт и обеспечивают хорошее качество звука. С правильным выбором динамиков можно создать отличную аудиосистему. Модели с мощностью более 4х65 Вт относятся к премиальному сегменту и обеспечивают высокое качество звучания.

Наличие CD/DVD-привода

Меломаны точно оценят эту опцию, так как знают, что качество звука с CD-диска значительно лучше, чем у MP3-файлов с флешки. Формат MP3 сжимает звук до 320 кбит/с, в то время как на CD-диске аудио записано с битрейтом 1400 кбит/с. Если в машине установлена продвинутая аудиосистема, то лучшее звучание обеспечит музыка с диска.

Наличие порта USB или карты памяти

Самый удобный способ воспроизводить музыку с внешних носителей — через USB-флешку. Обычно порт USB расположен на передней панели и может быть защищён заглушкой. Менее удобным вариантом является использование SD-карты, которая легче теряется. Однако карту можно вставить в смартфон и легко переносить музыкальные файлы.

Тип дисплея

Удобство управления магнитолой во многом зависит от типа дисплея. Среди бюджетных моделей чаще всего встречаются сегментные дисплеи, которые отображают информацию в виде бегущей строки на чёрном фоне или черные символы на подсвеченном фоне. Недостатками являются неизменяемый цвет подсветки и мелкий шрифт. LCD TFT дисплеи предлагают лучшее качество изображения с яркими цветами и могут выводить мультимедийный контент. Они устанавливаются как в 2 DIN, так и в некоторые модели 1 DIN. В магнитолах 2 DIN часто используются сенсорные экраны.

Тип питания

Для подключения автомагнитолы важно учитывать напряжение бортовой сети автомобиля. Обычно это стандартные 12 В, но также встречаются устройства, требующие 14,4 В или 24 В.

Количество выходных каналов

Число выходных каналов определяет, сколько динамиков можно подключить к магнитоле. В обозначении мощности устройства первая цифра указывает количество каналов. Большинство моделей поддерживают четыре канала, но некоторые премиальные устройства могут иметь до восьми каналов. В более старых или дешевых моделях каналов может быть всего два.

Беспроводные технологии

Функция Bluetooth в автомагнитоле позволит использовать её не только для беспроводного прослушивания музыки, но и в качестве гарнитуры Hands Free. Wi-Fi обеспечит синхронизацию с мобильными гаджетами, а GPS-приемник — спутниковую связь для навигации во время поездок.