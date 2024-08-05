Эта кнопка под педалью газа может изменить всё: узнайте как

Как устроена и для чего служит дополнительная кнопка под педалью газа

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автомобили оснащены различными конструктивными элементами, которые могут вызывать вопросы даже у опытных водителей. Один из таких элементов — кнопка под педалью газа, назначение которой заинтересовало многих. Опытный автомеханик объяснил, зачем она нужна.

Фото: Own work by Cllackr, PDM

Не все автопроизводители уделяют должное внимание деталям, что может затруднить эксплуатацию автомобиля. На некоторых моделях двигатель реагирует одинаково на разную степень нажатия педали газа, что не позволяет водителю использовать весь потенциал машины, особенно в моменты, когда нужно быстро ускориться.

На автомобилях премиального сегмента и у некоторых внимательных к деталям производителей установлены чувствительные педали газа. Однако на большинстве машин разница в отклике двигателя между легким нажатием и полным нажатием педали отсутствует.

Вот здесь и приходит на помощь упомянутая кнопка под педалью газа, известная как Kick-Start. Нажатие на неё при полном вдавливании педали газа активирует механизм, который моментально увеличивает мощность двигателя, особенно на машинах с атмосферными двигателями, где максимальная мощность достигается на высоких оборотах.

Эта функция позволяет автомобилю мгновенно разгоняться, когда это необходимо, но при этом значительно увеличивается расход топлива, и на двигатель и трансмиссию ложится большая нагрузка. Поэтому кнопка предусмотрена для использования только в критических ситуациях, чтобы избежать постоянной перегрузки систем.

Стоит отметить, что многие современные автомобили оснащены электронной педалью газа, которая через систему управления двигателем позволяет добиться максимальной отдачи без дополнительных механических элементов, делая использование кнопки Kick-Start менее актуальным.