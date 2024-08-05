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Ночная езда без штрафов: как это возможно

Как недостаточное освещение влияет на работу дорожных камер

1:21
Авто

Российские автовладельцы часто задаются вопросом, почему штрафы за нарушения, зафиксированные камерами, не всегда приходят, особенно если нарушения произошли ночью. В разговоре с журналистами представитель ГАИ объяснил, почему дорожные камеры иногда не выписывают штрафы за нарушения в темное время суток.

Как недостаточное освещение влияет на работу дорожных камер
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, CC BY-SA 3.0

Основная причина заключается в использовании инфракрасных прожекторов, которые фиксируют номерные знаки в условиях недостаточного освещения. Эти устройства могут эффективно считывать номера автомобилей на расстоянии до 150 метров, даже если номерные знаки загрязнены грязью. Такие камеры можно узнать по красноватому свечению их прожекторов.

Однако для того чтобы полностью идентифицировать автомобиль по его габаритам и модели, требуется более качественное изображение, которое инфракрасные излучатели не всегда способны обеспечить, особенно в условиях отсутствия искусственного освещения. Камеры, установленные в местах с искусственным освещением, эффективнее справляются с этой задачей. Если же освещение неисправно или лампы не заменены, точность фиксации нарушений снижается, и в таких случаях штрафы обычно не выписываются из-за невозможности точно идентифицировать нарушителя.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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