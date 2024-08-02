Эксклюзивный автомобиль Shelby Cobra ищет нового владельца за 1,5 миллиона долларов

Жемчужина коллекционеров: уникальный Shelby Cobra оценили в 1,5 млн долларов

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

В августе Mecum проведет аукцион, на котором будет выставлен на продажу уникальный Shelby Cobra 1963 года выпуска. Ранее автомобиль принадлежал звездам Голливуда.

Фото: mecum.com

Торги по продаже этого спорткара с номером CSX2161 будут проводиться на сайте аукционного дома.

Автомобиль имеет пробег 27,5 тысяч километров и был собран по заказу голливудского продюсера Дэвида Л. Вольферу, известного своими работами "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" и "Поющие в терновнике".

Shelby Cobra оснащен 4,75-литровым двигателем V8 серии 289 CI V-8, который сопряжен с 4-ступенчатой механической коробкой передач. У автомобиля также установлена передняя и задняя подвеска Wishbone с поперечными листовыми рессорами и телескопическими амортизаторами.

В 2003 году автомобиль перевезли в Европу, где была проведена реставрация и перекраска кузова в черный цвет. В настоящее время машина находится в Великобритании.