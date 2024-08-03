Рынок авто перевернулся: Camry проигрывает китайским новинкам

Toyota Camry теряет позиции: китайские бренды заполняют нишу бизнес-седанов в России

11:13 Your browser does not support the audio element. Авто

До 2022 года Toyota Camry сохраняла лидерство в сегменте бизнес-седанов. Автомобили, собранные в Санкт-Петербурге, пользовались популярностью как среди официальных учреждений и корпораций, так и среди частных владельцев. В настоящее время китайские автопроизводители активно занимают освободившуюся нишу.

Фото: wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Изначально китайские компании начали завоевывать российский рынок с кроссоверов, поэтому после введения экономических санкций бизнес-седаны временно оставались без внимания. В те времена покупатели могли полагаться лишь на параллельный импорт или вторичный рынок автомобилей. С течением времени бизнес-седаны снова начали появляться в России, предлагая покупателям широкий выбор моделей. В скором времени ассортимент обещает стать ещё более разнообразным. К концу года ожидается начало производства Lada Aura в Тольятти и Volga C40 в Нижнем Новгороде. В следующем году на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запуск производства доступных бизнес-седанов марки Aurus.

Издание 110 km. ru проанализировало предложения официальных дилеров и выделило пять моделей, которые могут стать заменой Camry. Напомним, что до недавнего времени в России продавалась обновлённая версия Camry восьмого поколения (XV70) с размерами 4885х1840х1455 мм и колёсной базой 2825 мм. Двигатели включали в себя бензиновые агрегаты объёмом 2,0 литра (150 л. с.), 2,5 литра (200 л. с.) и 3,5 литра (249 л. с.). В конце 2023 года на мировом рынке появился седан девятого поколения (XV80) с немного увеличенными размерами: 4915х1839х1445 мм и той же колёсной базой. 2,5-литровый двигатель теперь имеет гибридную установку мощностью от 225 до 232 л. с.

Changan Lamore

В модельном ряду Changan в России присутствуют три модели, которые претендуют на сегмент бизнес-седанов: консервативный Changan Eado Plus, стильный Changan UNI-V и умеренный Changan Lamore. Последний, по нашему мнению, является достойной альтернативой японской модели Camry, хотя и уступает ей немного в размерах: 4770х1840х1440 мм при колесной базе 2765 мм. Lamore оснащен единственной доступной комбинацией 1,5-литрового турбомотора мощностью 181 л. с. и 300 Нм крутящего момента с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Продажи Changan Lamore начались в России в сентябре 2023 года. Автомобиль предлагается в одной комплектации за 2 789 900 рублей, хотя с максимальной скидкой цена снижается до 2 589 900 рублей. Комплектация включает четыре подушки безопасности, продвинутый комплекс электронных ассистентов, 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистему с шестью динамиками, эргономичные передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, панорамную крышу, атмосферную подсветку и даже антибактериальную обработку салона ультрафиолетом.

JAC J7

В российском модельном ряду JAC представлен один седан — JAC J7, который относится к D-классу. По размерам он схож с Changan Lamore: 4772x1820x1492 мм, колесная база — 2760 мм. Под капотом находится 1,5-литровый турбомотор, выдающий 136 л. с. и 200 Нм крутящего момента, сочетающийся с вариатором CVT.

Покупатели могут выбрать из трех уровней комплектации: Comfort, Luxury и Tech, с ценами от 1 999 000 до 2 149 000 рублей, которые с максимальной скидкой снижаются до 1 709 000 и 1 829 000 рублей. В базовую комплектацию входят две подушки безопасности, стандартные электронные системы безопасности, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и аудиосистема с шестью динамиками, простой кондиционер, камера заднего вида и парктроники. В топовой комплектации добавляются панорамная крыша, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора, климат-контроль и боковые подушки безопасности со шторками.

Chery Arrizo 8

Chery Arrizo 8 является единственным седаном в российском ассортименте бренда, состоящем в основном из кроссоверов. Габаритные размеры автомобиля составляют 4757х1832х1469 мм, колесная база — 2770 мм. До недавнего времени в моторную гамму входил 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 186 л. с., который в июле 2024 года был детюнирован до 150 л. с. для налоговой выгоды, при этом пиковый крутящий момент остался на уровне 275 Нм. Трансмиссия представлена семиступенчатой роботизированной коробкой.

С изменением силовой установки также упростились комплектации, что повлияло на снижение цен. Теперь они варьируются от 2 850 000 до 3 050 000 рублей (ранее были от 3,4 до 3,55 млн рублей). С учетом максимальных скидок цены могут снизиться до 2 650 000 — 2 850 000 рублей. Новая базовая версия Active оснащена четырьмя подушками безопасности и стандартными электронными системами, 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы, цифровой приборной панелью и шестью динамиками аудиосистемы, подогревом всех сидений, руля и лобового стекла, двухзонным климат-контролем и камерой заднего вида с датчиками парковки. В топовой комплектации добавляются шторки безопасности, электрорегулировки передних сидений и 18-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых.

Dongfeng Aeolus Shine Max

Седан Aeolus Shine Max от Dongfeng стал одним из первых китайских автомобилей, который успешно освоил сегмент бизнес-класса в России. Продажи начались в августе 2023 года с премиальной комплектации Luxury, а позже были представлены более доступные версии. Габариты Aeolus Shine Max составляют 4797х1870х1475 мм при колесной базе 2770 мм. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 190 л. с. и крутящим моментом 320 Нм, сочетающимся с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Цена на топовую комплектацию Luxury осталась неизменной на уровне 2 990 000 рублей, но с учетом скидок ее можно снизить до 2 499 000 рублей. Также доступны две новые комплектации: Comfort за 2 199 000 рублей и Premium за 2 399 000 рублей. Базовое оснащение включает четыре подушки безопасности, стандартные электронные системы, 10,25-дюймовый экран медиасистемы, 7,0-дюймовую цифровую панель приборов и четыре динамика. Комплектуется обогревом сидений и боковых зеркал, а также перчаточным ящиком с функцией подогрева и охлаждения. Предусмотрен панорамный люк, климат-контроль и камера заднего вида с парктрониками. В высшей комплектации добавляются продвинутые электронные ассистенты, шторки безопасности и премиальная аудиосистема JAMO с 9 динамиками.

Geely Preface

Новый флагманский бизнес-седан Geely Preface, близкий по философии к Toyota Camry, ожидается на российском рынке в августе. Габариты автомобиля составляют 4825х1880х1469 мм, колесная база — 2800 мм. Модель построена на модульной платформе CMA, используемой последними моделями Volvo и Geely. Под капотом находится 2,0-литровый турбодвигатель мощностью до 200 л. с. и крутящим моментом до 325 Нм, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Предлагаемые комплектации — Luxury и Flagship — оснащены обширным пакетом зимних опций, включая подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. К базовой комплектации относятся светодиодная оптика, искусственная кожа на сиденьях, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, 13,2-дюймовый экран мультимедиа, восемь динамиков, парктроники и камеры кругового обзора. В топовой комплектации добавляются вентиляция передних сидений, увеличенное до 12 количество динамиков, 18-дюймовые колеса и расширенный набор электронных помощников водителю. Официальные цены не объявлены, но ожидается, что стоимость Geely Preface составит не менее 3,0 — 3,2 млн рублей.