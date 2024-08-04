Секреты "троения": как дорогой бензин может навредить вашему автомобилю

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Эксперт объяснил, почему двигатель начинает "троить" после заправки бензином АИ-100

2:03
Авто

Когда двигатель начинает работать неравномерно, проявляя это в виде рывков и стуков, автомобилисты называют это "троением". Многие водители знакомы с основными причинами такого поведения двигателя, но есть и менее очевидные факторы, о которых не все знают. Эксперт с портала njcar. ru объяснил, почему двигатель может начать "троить" после заправки высокооктановым топливом.

Эксперт объяснил, почему двигатель начинает "троить" после заправки бензином АИ-100
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Термин "троит" означает, что из четырех цилиндров двигателя работает только три. В результате мотор начинает "подергиваться", создавая впечатление неровной работы.

Некоторые водители заправляют машины с атмосферным двигателем дорогим топливом, пытаясь улучшить производительность или "прочистить" систему. Теоретически высокооктановое топливо должно снижать риск детонации и оптимизировать работу двигателя. Однако, когда в двигатель поступает бензин с высоким октановым числом (АИ-98 или АИ-100), может возникнуть неожиданная проблема.

Дело в том, что высокооктановое топливо сгорает медленнее, чем низкооктановое, особенно на холостых оборотах, когда смесь топлива и воздуха не так равномерно перемешана. Замедленное горение может привести к пропускам зажигания и вызвать "троение" двигателя. Однако при увеличении оборотов и улучшении смешивания топлива и воздуха проблема обычно исчезает.

Помимо теоретических преимуществ, высокооктановый бензин часто содержит химические добавки, которые могут приводить к образованию нагара на свечах зажигания. Этот нагар мешает нормальному искрообразованию и также может вызвать проблемы с пропусками зажигания, что приводит к "троению" двигателя.

Поэтому лучше следовать рекомендациям производителя автомобиля при выборе топлива. Это поможет не только избежать подобных проблем, но и продлит срок службы двигателя, сохраняя его в хорошем рабочем состоянии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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