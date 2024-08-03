Невероятный план спасения: как избежать аварии на оживлённой трассе

В ГАИ объяснили, что делать водителю при поломке машины на скоростной трассе

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Неожиданная поломка автомобиля на МКАДе или другом скоростном шоссе может полностью заблокировать левую или среднюю полосу, что в условиях плотного потока машин может привести к аварийной ситуации. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, как можно минимизировать риски и обезопасить себя и других в такой критической ситуации.

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Если автомобиль внезапно заглох на дороге, он может продолжать двигаться по инерции, что предоставляет уникальную возможность съехать на обочину, чтобы избежать создания препятствия на проезжей части и угрозы для других водителей.

В случае вынужденной экстренной остановки на дороге первым делом необходимо включить аварийную сигнализацию. При выходе из автомобиля водитель должен надеть светоотражающий жилет. Затем следует установить знак аварийной остановки на расстоянии от 15 до 30 метров от автомобиля. На загруженной трассе знак лучше разместить как можно дальше, чтобы избежать потенциальных аварий.

Если это возможно, нужно постараться откатить автомобиль на обочину, чтобы минимизировать препятствия для движения. Согласно пункту 16.2 ПДД, водителю следует "постараться убрать автомобиль на безопасное место, правее линии, обозначающей край проезжей части".

Далее необходимо вызвать эвакуатор. Оставаться в неподвижной машине небезопасно, поэтому лучше отойти на безопасное расстояние от проезжей части и там ожидать помощи.