Как продлить жизнь двигателю и избежать дорогостоящего ремонта

Автожурнал "ЗР" рассказал, как продлить жизнь двигателя

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Растущие цены на автомобили и запчасти побуждают автовладельцев искать способы продления срока службы ключевых компонентов своих машин, таких как двигатель и коробка передач. Эксперт издания "За рулем" рекомендует для увеличения долговечности двигателя избегать высоких нагрузок до его полного прогрева и периодически давать двигателю работать на высоких оборотах.

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Важно использовать качественное топливо с соответствующим октановым числом и не выключать мотор сразу после долгой поездки.

Также следует уменьшить рекомендованные производителем интервалы замены масла в 10-15 тыс. км. Эти цифры применимы к идеальным условиям эксплуатации, которые редко встречаются в России. В издании "За рулем" отмечают, что при эксплуатации автомобиля в сложных условиях, таких как пробки, экстремальные температуры, интервал между заменами масла следует сократить как минимум вдвое.

Тип моторного масла нужно подбирать согласно рекомендациям производителя автомобиля по качеству и вязкости, и оно обязательно должно быть оригинальным.

Для предотвращения перегрева двигателя и обрыва ремня ГРМ важно регулярно проверять их состояние. Также необходимо своевременно менять воздушный фильтр для обеспечения поступления чистого воздуха, особенно при частых поездках по пыльным дорогам.