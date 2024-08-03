Как продлить жизнь двигателю и избежать дорогостоящего ремонта

Растущие цены на автомобили и запчасти побуждают автовладельцев искать способы продления срока службы ключевых компонентов своих машин, таких как двигатель и коробка передач. Эксперт издания "За рулем" рекомендует для увеличения долговечности двигателя избегать высоких нагрузок до его полного прогрева и периодически давать двигателю работать на высоких оборотах.
Важно использовать качественное топливо с соответствующим октановым числом и не выключать мотор сразу после долгой поездки.
Также следует уменьшить рекомендованные производителем интервалы замены масла в 10-15 тыс. км. Эти цифры применимы к идеальным условиям эксплуатации, которые редко встречаются в России. В издании "За рулем" отмечают, что при эксплуатации автомобиля в сложных условиях, таких как пробки, экстремальные температуры, интервал между заменами масла следует сократить как минимум вдвое.
Тип моторного масла нужно подбирать согласно рекомендациям производителя автомобиля по качеству и вязкости, и оно обязательно должно быть оригинальным.
Для предотвращения перегрева двигателя и обрыва ремня ГРМ важно регулярно проверять их состояние. Также необходимо своевременно менять воздушный фильтр для обеспечения поступления чистого воздуха, особенно при частых поездках по пыльным дорогам.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.