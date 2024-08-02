Секретная ловушка на дороге: почему езда за фурой может обойтись вам слишком дорого

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В ГАИ назвали 5 опасных ситуаций при езде за грузовиками

1:34
Авто

Многие водители считают, что следование за грузовиками на трассе может сэкономить топливо. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, какие риски сопряжены с этой тактикой.

В ГАИ назвали 5 опасных ситуаций при езде за грузовиками
Фото: wikipediа by Scania, CC BY-SA 4.0

Следование за грузовиком действительно может снизить расход топлива, так как автомобиль находится в области уменьшенного воздушного сопротивления, создаваемой грузовиком. Это может привести к экономии топлива до 30%. Однако для достижения такой экономии необходимо двигаться на достаточно близком расстоянии от грузовика, что значительно повышает риск аварии.

Кроме того, слишком близкое следование за фурой ограничивает обзор водителя, создавая потенциальные проблемы, особенно при изменении дорожных условий или появлении препятствий.

Также существует риск появления сколов на стекле и кузове автомобиля из-за мелких камней, вылетающих из-под колес грузовика. В дождливую погоду ситуация усложняется, так как грязь и вода ухудшают видимость, а мелкие частицы наносят больший ущерб.

Наконец, не все водители грузовиков тщательно следят за закреплением груза. Если следовать за самосвалом или фурой, существует риск падения кирпичей, досок и других строительных материалов из кузова.

Старые или перегруженные грузовики могут выбрасывать в атмосферу большое количество выхлопных газов, создавая дымовую завесу, которая ухудшает видимость и может стать причиной аварий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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