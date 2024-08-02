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Ошибки парковки, которые могут стоить вам 3000 рублей

ГАИ начала штрафовать за неправильное расположение машины на бесплатной парковке

2:19
Авто

Некоторые водители недоумевают, получая штрафы за парковку на участках, отмеченных разметкой и знаками, которые официально прописаны в ПДД. Однако важно не только умело использовать разметку, но и понимать, как она согласуется с общими правилами дорожного движения. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, когда автомобилистов могут оштрафовать за стоянку в зонах, обозначенных как бесплатные парковочные места.

ГАИ начала штрафовать за неправильное расположение машины на бесплатной парковке
Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, CC BY 3.0

Разметка, красиво разграничивающая парковочные места, может быть как параллельной, так и нанесенной под углом к бордюру. Даже если автомобиль стоит, не задевая линии разметки, это не всегда означает, что парковка в этом месте допустима. Поэтому перед парковкой важно обратить внимание не только на разметку, но и на сопутствующие знаки.

Водители часто недоумевают по поводу штрафов за парковку под углом к бордюру. Часто кажется, что если удалось аккуратно припарковаться "по разметке", то все должно быть в порядке. Однако здесь есть тонкость, о которой многие забывают.

Согласно пункту 12.2 Правил дорожного движения, парковка разрешена только в один ряд, параллельно краю проезжей части. Исключением являются случаи, когда на месте парковки установлен знак 6.4 вместе с табличками 8.6.4-8.6.9 и соответствующей разметкой. Эти знаки и разметка разрешают парковку под углом, но только если конфигурация дороги это позволяет.

В ГАИ предупреждают, что при отсутствии соответствующего знака, несмотря на разметку на асфальте, такая парковка является нарушением. Это аналогично ситуации с парковкой на тротуаре: для легальной парковки на тротуаре должен быть установлен специальный знак.

Таким образом, подход к парковке под углом к бордюру аналогичен: разметка может указывать на возможность такого типа парковки, но без разрешающего знака, нарушение может повлечь штраф до 3000 рублей в таких городах, как Москва или Санкт-Петербург, и даже эвакуацию автомобиля на штрафстоянку.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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