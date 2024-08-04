Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Утро или вечер: когда лучше мыть голову для здоровья волос
Съёмки фильма "Энола Холмс 3" с Генри Кавиллом начнутся в 2025 году
Индекс цен на алмазы упал до пятилетнего минимума
Недоверие к Анне Нетребко на Украине связано с её российскими корнями
Юлия Высоцкая: мне тяжело находить баланс между семьёй и работой
Представлена новая игровая консоль Pocket MICRO: предзаказы уже доступны
Добиваемся изобилия цветов: основные правила ухода за пионами
Гликолевая кислота: безопасная замена дезодоранту
Салат из тунца и фасоли: благодаря солёным огурцам он получается достаточно солёным
Как дистанционно запереть свой автомобиль, если забыли сделать это перед входом в дом

Дистанционное управление авто: закрываем со смартфона

2:36
Авто

Забывчивость иногда играет с нами злую шутку. Особенно это касается ситуаций, когда мы оставляем на улице свой припаркованный автомобиль, но затем, поднявшись домой, понимаем, что забыли закрыть его. Кажется, что единственный выход — срочно бежать обратно и лично проверить, что машина надёжно заперта. Однако существует более простой способ обезопасить своё транспортное средство.

Дистанционное управление авто: закрываем со смартфона
Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, CC BY 3.0

Дистанционное закрытие автомобиля с помощью смартфона

Современные автомобили все чаще оснащаются дистанционными системами управления и мобильными приложениями, что позволяет водителям взаимодействовать с машиной даже на расстоянии. Если вы вспомнили, что забыли закрыть свой автомобиль, достаточно воспользоваться подключенным к нему смартфоном.

Большинство автопроизводителей сегодня предлагают фирменные мобильные приложения, с помощью которых можно не только дистанционно запирать двери машины, но и проверять ее состояние, управлять климатом и даже запускать двигатель. Достаточно всего лишь открыть соответствующее приложение и нажать на кнопку блокировки.

Как это работает?

Чтобы дистанционно закрыть автомобиль, необходимо, чтобы он был оборудован специальными модулями связи, обычно это Bluetooth, Wi-Fi или сотовая связь. Эти модули обеспечивают "разговор" машины со смартфоном владельца.

Сначала необходимо установить и настроить фирменное мобильное приложение производителя. После этого, если автомобиль находится в зоне действия Bluetooth или сотовой сети, им можно управлять с помощью смартфона. Достаточно найти в меню кнопку блокировки дверей и нажать её.

Безопасность и надёжность

Конечно, у многих водителей могут возникнуть опасения по поводу безопасности такого дистанционного управления. Однако производители автомобилей используют высокий уровень шифрования и защиты, чтобы исключить несанкционированный доступ к системам машины.

Кроме того, большинство приложений позволяют видеть текущее состояние автомобиля, получать уведомления об открытии/закрытии дверей и следить за местоположением машины. Это повышает контроль над транспортным средством даже на расстоянии.

Таким образом, дистанционное управление автомобилем со смартфона — это реальная возможность обеспечить безопасность своего автомобиля, даже если вы забыли закрыть его лично. Не нужно спешить бежать обратно к машине — достаточно всего пары нажатий на экране телефона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск

Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь

В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Отдых в Крыму вдали от моря вполне существует Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Очередной провальный контрнаступ ВСУ в Харьковской области окончательно подорвал доверие Запада к Киеву
Первая крупная ссора: принц Уильям разозлился из-за фотографий Кейт Миддлтон без бюстгальтера
Первая крупная ссора: принц Уильям разозлился из-за фотографий Кейт Миддлтон без бюстгальтера
Последние материалы
Съёмки фильма "Энола Холмс 3" с Генри Кавиллом начнутся в 2025 году
Индекс цен на алмазы упал до пятилетнего минимума
Дистанционное управление авто: закрываем со смартфона
Недоверие к Анне Нетребко на Украине связано с её российскими корнями
Юлия Высоцкая: мне тяжело находить баланс между семьёй и работой
Представлена новая игровая консоль Pocket MICRO: предзаказы уже доступны
Добиваемся изобилия цветов: основные правила ухода за пионами
Гликолевая кислота: безопасная замена дезодоранту
Салат из тунца и фасоли: благодаря солёным огурцам он получается достаточно солёным
Эти хитрости, которые заставят собаку есть медленнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников