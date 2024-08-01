Porsche создала спорткар 911 в честь гонщика Йо Зифферта

Porsche представила уникальный спорткар 911 GT3 RS

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Немецкая компания Porsche создала уникальный спорткар 911 GT3 RS. Его разработали в честь швейцарского гонщика Йо Зифферта, выступавшего в 1960-х годах в Формуле-1.

Фото: flickr.com by ilikewaffles11, CC BY 2.0

Пилот два раза стал победителем в "24 часа Ле-Мана" в классе P 2.0 в составе Porsche System Engineering.

К созданию спорткара подошли основательно. Разработчикам помогала семья гонщика: над машиной работали в том числе его сын Филипп, а также внук Жереми. Машину выкрасили в честь ливреи Porsche 917, на котором Зифферт в паре с Куртом Аренсом выиграл "1000 км Цельтвега" в 1969-м и завоевал первую в истории 917-й победу. На боковых дверях красуется номер 29, под которым в той гонке выступал экипаж Зифферта и Аренса.

Интересно, что Йо Зифферт впервые выступил в Формуле-1 в 1962 году. Он семь раз стартовал в "24 часах Ле-Мана", и в шести случаях пилотировал автомобили Porsche, пишет "Чемпионат".