Как простая наклейка под капотом может спасти ваши деньги

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Важная информация на наклейках в моторном отсеке вашего авто

2:25
Авто

Современные автомобили стали намного сложнее своих предшественников. Даже специалисты иногда нуждаются в дополнительной информации для правильного выполнения работы и настройки конкретных элементов. На этот случай производители размещают подсказки в моторном отсеке на видимых местах. Например, там можно встретить наклейку с надписью "1,3%". Что же она обозначает?

Важная информация на наклейках в моторном отсеке вашего авто
Фото: openverse by janandersen_dk, CC BY-NC-ND 2.0

Для обычного автовладельца такие наклейки могут показаться бесполезными. Однако специалисты с их помощью понимают, какие действия необходимо предпринять при обслуживании различных элементов. Например, наклейки могут содержать информацию о допусках моторного масла. Что касается наклейки "1,3%", то она относится к настройкам головной оптики при ее обслуживании.

Цифры на наклейках могут быть разными и зависят от модели автомобиля. Эта информация используется для настройки фар во время замены лампочек, если на автомобиле нет автоматического корректора фар. Ранее такие корректоры были прерогативой премиальных автомобилей, но теперь они устанавливаются почти на всех моделях, включая бюджетные.

Как же ориентироваться на цифры на наклейке под капотом? Всё довольно просто. Например, если указано "1,5%", это означает, что высота падения светового пучка при удалении на 1 метр составляет 15 миллиметров. Специалисты используют эти данные для правильной настройки фар, чтобы обеспечить водителю надлежащее освещение дороги и избежать ослепления встречных автомобилистов.

Подробная информация на наклейках в моторном отсеке дублируется в техническом руководстве к автомобилю. Владелец авто должен ознакомиться с этим руководством до начала эксплуатации, чтобы избежать ошибок и финансовых потерь.

Руководствуясь техническим описанием, владелец автомобиля может самостоятельно выполнять необходимые работы и манипуляции, не связанные с серьёзным ремонтом. Серьёзные работы лучше доверить специалистам проверенного сервисного центра. А вот замена лампочек, расходников и моторного масла вполне по силам автовладельцу, что позволит сэкономить средства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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