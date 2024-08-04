Вот почему эти семь подержанных автомобилей — худшие покупки года

Почему некоторые подержанные автомобили лучше обходить стороной

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

На рынке подержанных автомобилей часто встречаются модели, которые выглядят привлекательно и стоят недорого. Однако многие покупатели не подозревают, какие проблемы могут скрываться за такой покупкой. Профессиональный автоподборщик назвал семь моделей машин, от которых лучше отказаться, несмотря на их привлекательную цену.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

За 100 тысяч рублей можно приобрести китайский автомобиль Chery Amulet. Однако его основные узлы имеют короткий срок службы, а кузов быстро теряет внешний вид. Популярные Daewoo Nexia подвержены коррозии, при этом их цена колеблется в пределах 80-150 тысяч рублей.

Также стоит избегать модели Mazda RX-8. Несмотря на стильный вид, их двигатель имеет малый ресурс и уже после 100 тысяч километров пробега потребует значительных вложений в ремонт. То же самое относится и к Mercedes-Benz G-Class, известному как "Гелендваген". Несмотря на статусный имидж и сравнительно невысокую стоимость на вторичном рынке — около полутора миллионов рублей — эта машина чаще будет в ремонте, чем на дороге.

Автомобили Opel Astra 2008-2012 годов выпуска и Lifan X60 2013-2016 годов отличаются слабой устойчивостью к коррозии. Эти машины теряют внешний вид уже через пару лет после покупки.