Вот почему эти семь подержанных автомобилей — худшие покупки года

На рынке подержанных автомобилей часто встречаются модели, которые выглядят привлекательно и стоят недорого. Однако многие покупатели не подозревают, какие проблемы могут скрываться за такой покупкой. Профессиональный автоподборщик назвал семь моделей машин, от которых лучше отказаться, несмотря на их привлекательную цену.
За 100 тысяч рублей можно приобрести китайский автомобиль Chery Amulet. Однако его основные узлы имеют короткий срок службы, а кузов быстро теряет внешний вид. Популярные Daewoo Nexia подвержены коррозии, при этом их цена колеблется в пределах 80-150 тысяч рублей.
Также стоит избегать модели Mazda RX-8. Несмотря на стильный вид, их двигатель имеет малый ресурс и уже после 100 тысяч километров пробега потребует значительных вложений в ремонт. То же самое относится и к Mercedes-Benz G-Class, известному как "Гелендваген". Несмотря на статусный имидж и сравнительно невысокую стоимость на вторичном рынке — около полутора миллионов рублей — эта машина чаще будет в ремонте, чем на дороге.
Автомобили Opel Astra 2008-2012 годов выпуска и Lifan X60 2013-2016 годов отличаются слабой устойчивостью к коррозии. Эти машины теряют внешний вид уже через пару лет после покупки.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.