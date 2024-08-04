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Новый "Соболь NN" 2024 от ГАЗа: характеристики, которые заставят вас задуматься

ГАЗ "Соболь NN" 2024: полный привод и турбодизель мощностью 150 л.с.

1:35
Авто

Горьковский автозавод представил обновленную версию своего популярного автомобиля — полноприводный ГАЗ "Соболь NN" 2024. Новинка будет доступна в пяти вариантах кузова, включая цельнометаллический фургон, грузопассажирский "комби", микроавтобус, бортовой грузовик и простое шасси.

ГАЗ "Соболь NN" 2024: полный привод и турбодизель мощностью 150 л.с.
Фото: autoplatform.ru is licensed under Free More info

Базовая версия оснащена медиасистемой, парктрониками и полноценной климатической установкой. В стандартный пакет также входят обогрев переднего стекла, наружных зеркал, сидений и руля, что обеспечивает комфортную эксплуатацию в любых погодных условиях.

Все модели "Соболь NN 4x4" оснащаются 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с., работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой подключаемого полного привода. Наибольший крутящий момент составляет 420 Н*м.

Первая передача коробки имеет очень короткое передаточное число (5,065), а понижающая передача — ультракороткое (2,82). Это позволяет автомобилю уверенно передвигаться по бездорожью и "ползти" на низких оборотах.

По словам представителя компании в интервью редакции Quto, серийное производство "Соболь NN 4x4" уже началось. В планах производителя — обеспечить достаточный запас автомобилей для каждой дилерской сети.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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