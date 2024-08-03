Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля

Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля

0:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la, CC0

Нанесите небольшое количество пасты на ветошь и аккуратно протрите место со ржавчиной, прикладывая небольшое усилие. Через минуту ржавчина исчезнет. После этого у вас есть два варианта действий.

Первый вариант — закрасить место с ржавчиной. Это решение временное, эффект продержится несколько месяцев. Со временем ржавчина появится снова, так как очаг коррозии останется.

Второй вариант — удалить очаг коррозии. В большинстве случаев это можно сделать с помощью удалителя ржавчины. Если коррозия глубокая, используйте наждачную бумагу для зачистки.