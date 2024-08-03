Новые правила ГАИ: что может случиться, если у вас не та «докатка»

Внимание водителям: почему стандартное запасное колесо может стать причиной штрафа

1:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автолюбители заметили, что в этом году инспекторы ГАИ усилили проверки на дорогах, уделяя особое внимание техническому состоянию машин. Мелкие неисправности, которые раньше могли остаться незамеченными, теперь приводят к штрафам и обязательству их устранить. Например, стандартное запасное колесо теперь может стать причиной для штрафных санкций, сообщает портал njcar. ru.

Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

С недавних пор инспекторы ГАИ более тщательно проверяют состояние шин. Согласно новым правилам, запрещено устанавливать на одну ось шины разных моделей, что значительно усложняет замену пробитой покрышки на другую, отличающуюся от остальных. Это правило распространяется и на запасные колеса. Запасное колесо должно соответствовать сезону — быть зимним или летним.

Таким образом, запасное колесо нужно менять каждый раз при покупке новых покрышек, даже если оно фактически не использовалось. Однако многие водители продолжают хранить в багажнике старые шины, надеясь, что инспекторы ГАИ не заметят правонарушения. В случае выявления несоответствия водителю грозят серьезные последствия.

Особое внимание следует уделить "докатке" — более узкому запасному колесу меньшего диаметра с увеличенным профилем. Оно не предназначено для высоких нагрузок и имеет ограничение по скорости до 80 км/ч. Если "докатка" входит в заводскую комплектацию автомобиля, её можно использовать для передвижения к месту ремонта поврежденной шины, но только на низкой скорости. В этом случае инспекторы ГАИ ограничатся устным предупреждением.