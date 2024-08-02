Как проверить исправность световых приборов автомобиля: простой способ

Стало известно, как проверить исправность световых приборов

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Перед отправлением в путь автомобилист должен проверить исправность световых приборов автомобиля. Сделать это в одиночку бывает сложно, и обычно требуется помощь пассажира.

Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон, CC BY-SA 2.0

Но что делать, если в машине никого нет?

В таком случае, кажется, единственный вариант — выйти из автомобиля, чтобы проверить работу светотехники, предварительно прижав педаль тормоза для проверки стоп-сигналов. Однако есть способ сэкономить время и не покидать машину.

Как это сделать:

Подъедь к стене гаража или другого строения так, чтобы передняя часть автомобиля была направлена к стене.

Включи фары ближнего и дальнего света, а также другие осветительные приборы (поворотники, стоп-сигналы, габаритные огни).

Затем переедь вперед, чтобы задняя часть автомобиля оказалась у стены, и снова проверь работу светотехники.

Если на стене видно отражение всех включенных огней, значит, приборы функционируют нормально.