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Как проверить исправность световых приборов автомобиля: простой способ

Стало известно, как проверить исправность световых приборов

1:02
Авто

Перед отправлением в путь автомобилист должен проверить исправность световых приборов автомобиля. Сделать это в одиночку бывает сложно, и обычно требуется помощь пассажира.

Стало известно, как проверить исправность световых приборов
Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон, CC BY-SA 2.0

Но что делать, если в машине никого нет?

В таком случае, кажется, единственный вариант — выйти из автомобиля, чтобы проверить работу светотехники, предварительно прижав педаль тормоза для проверки стоп-сигналов. Однако есть способ сэкономить время и не покидать машину.

Как это сделать:

  • Подъедь к стене гаража или другого строения так, чтобы передняя часть автомобиля была направлена к стене.
  • Включи фары ближнего и дальнего света, а также другие осветительные приборы (поворотники, стоп-сигналы, габаритные огни).
  • Затем переедь вперед, чтобы задняя часть автомобиля оказалась у стены, и снова проверь работу светотехники.

Если на стене видно отражение всех включенных огней, значит, приборы функционируют нормально.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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