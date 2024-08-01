Водителям старше 80 лет скоро запретят садиться за руль авто

Водители старше 80 лет должны будут пройти повторную медкомиссию

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Предложение о проведении повторной медкомиссии для водителей старше 80 лет было одобрено Советом ГД, сообщает automail.ru.

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Законопроект, внесенный депутатами фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым и Антоном Ткачевым, будет рассмотрен осенью текущего года.

По мнению авторов законопроекта, с возрастом людей происходит ухудшение зрения, слуха и умственных способностей, что увеличивает риск возникновения аварий. Проведение повторной медкомиссии согласно законопроекту поможет уменьшить этот риск и защитить жизни других участников дорожного движения.

В настоящее время закон требует обновления водительского удостоверения раз в десять лет. Если срок действия удостоверения истек, водителю запрещено управлять автомобилем и предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.