Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дрожи, Европа: российские туристы вновь едут в страны ЕС
Преимущества использования несмываемого кондиционера
Петербургские ученые представили новый метод идентификации дипфейков
Дизайнеры рассказали, какие ошибки допускаются при выборе штор
Врач Зарубина: потребление слишком горячей пищи может спровоцировать болезни ЖКТ
Екатерина и Александр Стриженовы порадовались победе "Спартака"
Популярный салат "Цезарь" может стать источником сальмонеллёза и отравления
Невестка Светланы Светличной поделилась информацией о состоянии 84-летней звезды
Microsoft превращает Xbox в подписочный бизнес
Водителям старше 80 лет скоро запретят садиться за руль авто

Водители старше 80 лет должны будут пройти повторную медкомиссию

0:57
Авто

Предложение о проведении повторной медкомиссии для водителей старше 80 лет было одобрено Советом ГД, сообщает automail.ru.

Водители старше 80 лет должны будут пройти повторную медкомиссию
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info

Законопроект, внесенный депутатами фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым и Антоном Ткачевым, будет рассмотрен осенью текущего года.

По мнению авторов законопроекта, с возрастом людей происходит ухудшение зрения, слуха и умственных способностей, что увеличивает риск возникновения аварий. Проведение повторной медкомиссии согласно законопроекту поможет уменьшить этот риск и защитить жизни других участников дорожного движения.

В настоящее время закон требует обновления водительского удостоверения раз в десять лет. Если срок действия удостоверения истек, водителю запрещено управлять автомобилем и предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
Последние материалы
От частого просмотра соцсетей люди тупеют - психофизиолог Третьякова
Одессу власти лишают культурного кода, мобилизация - самая жёсткая на Украине
Топ-способы улучшить комфорт в плацкартном вагоне
Три распространенные ошибки при выборе ковра
Учёный Куликов: сметана способна улучшать работу мозга и памяти
Авиабилеты должны подешеветь за счет страховщиков и туроператов - депутат Москвичев
Преимущества наращивания волос на заколках
Принцесса Кейт Миддлтон: борьба с раком и неизвестные ранее факты из детства
"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": выступления свидетелей
Американские зоологи изучили, как еноты решают головоломки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников