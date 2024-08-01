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Какую клемму аккумулятора отсоединять, чтобы он не разряжался, пока автомобиль не используется?

Правила отключения аккумулятора, чтобы он не разрядился во время простоя авто

2:17
Авто

Аккумуляторная батарея является важным элементом любого автомобиля, отвечающим за работу электрооборудования и запуск двигателя. Однако, если автомобиль не эксплуатируется длительное время, аккумулятор может разрядиться даже в режиме ожидания. Чтобы этого избежать, необходимо правильно отключать клеммы АКБ.

Правила отключения аккумулятора, чтобы он не разрядился во время простоя авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отключение положительной или отрицательной клеммы?

Вопрос о том, какую клемму следует отсоединять — положительную (+) или отрицательную (-), часто вызывает разногласия среди автовладельцев. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что для предотвращения разрядки аккумулятора правильнее отсоединять отрицательную клемму.

Почему отрицательную клемму?

Большинство электрических систем автомобиля, в том числе и системы зарядки, имеют "массу" (отрицательную клемму аккумулятора) в качестве общего провода. Если отсоединить положительную клемму, все электрические цепи будут разомкнуты, но некоторые элементы все равно будут потреблять энергию из аккумулятора, пусть и в небольшом количестве.

В случае же отсоединения отрицательной клеммы все электрические системы автомобиля будут полностью обесточены. Это предотвращает самопроизвольную разрядку аккумулятора, даже если какая-то из систем будет потреблять энергию.

Кроме того, отсоединение отрицательной клеммы исключает вероятность короткого замыкания, которое может возникнуть при работе с положительной клеммой. Это делает процедуру значительно безопаснее.

Дополнительные советы по сохранению заряда АКБ

Помимо отсоединения отрицательной клеммы, для предотвращения разрядки аккумулятора рекомендуется:

  • Отключать все потребители электроэнергии (фары, радио, салонные лампы) перед постановкой автомобиля на длительное хранение.
  • По возможности, устанавливать аккумулятор на подзарядку, например, с помощью автоматического зарядного устройства.
  • Периодически (раз в 1-2 месяца) проводить полную зарядку АКБ, чтобы предотвратить сульфатацию пластин.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить работоспособность аккумуляторной батареи вашего автомобиля даже при длительных перерывах в эксплуатации.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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