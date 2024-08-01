Эффективные способы прогрева двигателя, которые стоит попробовать каждому автовладельцу

Эти советы быстро помогают прогреть двигатель в холодную погоду

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В холодное время года прогрев двигателя автомобиля перед поездкой становится насущной необходимостью. Холодный двигатель работает неэффективно, расходуя больше топлива и создавая дополнительные нагрузки на узлы и агрегаты. Однако множество автовладельцев не верят в эффективность простых способов быстрого прогрева силового агрегата, пока не попробуют их сами.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Предлагаем ознакомиться с тремя проверенными приемами, которые действительно помогают быстро и эффективно прогреть двигатель автомобиля в холодное время года.

Прикрыть решетку радиатора

Один из самых простых и действенных способов ускорить прогрев двигателя — прикрыть решетку радиатора. Для этого можно использовать специальные заглушки, закрывающие часть ячеек решетки.

Принцип действия этого метода прост: перекрывая поток холодного воздуха, мы замедляем отвод тепла от двигателя. Таким образом, тепло в моторном отсеке накапливается быстрее, что позволяет двигателю прогреваться в 1,5-2 раза быстрее. Кроме того, заглушка решетки радиатора помогает сохранить тепло и в салоне автомобиля.

Использовать "прогрев" в режиме АВТО

Многие автомобили оснащены функцией автоматического прогрева двигателя. Во время запуска в холодное время года она позволяет поддерживать повышенные обороты холостого хода до достижения необходимой температуры охлаждающей жидкости.

Использование режима "прогрева" в автоматическом режиме избавляет водителя от необходимости держать ногу на педали газа, поддерживая повышенные обороты самостоятельно. Как показывает практика, этот способ позволяет сократить время прогрева двигателя на 30-50% по сравнению с прогревом на нейтральной передаче.

Применять присадки для ускорения прогрева

Ещё один проверенный способ быстрого прогрева двигателя — применение специальных присадок в топливо. Такие присадки содержат активные компоненты, которые повышают теплоотдачу и снижают вязкость моторного масла, тем самым ускоряя нагрев силового агрегата.

Присадки для ускорения прогрева двигателя добавляются непосредственно в топливный бак. Эффект от их применения особенно заметен в сильные морозы, когда двигателю требуется больше времени на прогрев. По оценкам экспертов, использование присадок может сократить время прогрева на 20-30%.

Не стоит пренебрегать этими простыми, но действенными способами прогрева двигателя в холодное время года. Проверив их на собственном опыте, вы убедитесь в их высокой эффективности и сможете заметно сократить расход топлива и нагрузку на силовой агрегат.