Юрист дал рекомендации по предотвращению неожиданных финансовых убытков при аренде ТС

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Эксперт рассказал, как избежать негативных ситуаций при аренде самоката или авто

2:01
Авто

В российских городах все более популярными становятся кикшеринг (аренда электросамокатов) и каршеринг (аренда автомобилей). Однако при использовании арендного транспорта возможны непредвиденные финансовые потери. Юрист компании "Консул" Артем Дубников поделился с изданием "Вести Подмосковья" советами о том, как избежать негативных ситуаций и что необходимо учитывать при аренде самоката или автомобиля.

Эксперт рассказал, как избежать негативных ситуаций при аренде самоката или авто
Фото: Wikipedia by Mos.ru, CC BY 4.0

Он подчеркнул, что важно внимательно изучить договор с сервисом по аренде. Наиболее важными являются условия, в которых должны быть указаны максимальное и минимальное время аренды, все тарифы, стоимость времени, топлива, зарядки и пробега. Также следует убедиться, что договор предусматривает страхование и определить, какие риски оно покрывает. Необходимо также учитывать ограничения, установленные арендодателем, такие как зоны, ограничения по возрасту, количеству пассажиров и другие.

Дубников рекомендует перед поездкой тщательно осмотреть арендуемое транспортное средство, чтобы убедиться в его сохранности. В случае аренды автомобиля важно проверить состояние салона. Если обнаружены проблемы, их необходимо зафиксировать в договоре. В случае возникновения споров необходимо собрать доказательства и обратиться в техподдержку для пересмотра штрафа. При возникновении неправомерных требований можно обратиться в Роспотребнадзор или обратиться в суд.

По словам Дубникова, в судебной практике существуют различные случаи, связанные с кикшерингом и каршерингом. Нет четкой тенденции относительно вынесения решений в пользу арендатора или арендодателя, каждый случай рассматривается индивидуально с учетом представленных доказательств. В случае ДТП по причине неисправности арендованного транспорта арендатор вправе требовать компенсации за ущерб.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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