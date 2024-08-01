Три способа вернуть коврикам первоначальный вид: хитрости водителей

Водители рассказали, как вернуть коврикам прежний вид

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Со временем резиновые автомобильные коврики начинают покрываться трещинами и потёртостями, теряя свой насыщенный чёрный цвет. В таких случаях многие неопытные водители просто выбрасывают старые коврики и покупают новые. Однако опытные автомобилисты предпочитают восстанавливать имеющиеся изделия. Существует как минимум три средства, которые помогут вернуть коврикам прежний вид.

Фото: flickr.com by DeusXFlorida, CC BY 2.0

Крем для обуви

Черный крем для обуви поможет заполнить трещины и вернуть коврикам гладкость и блеск. Наносите крем равномерно с помощью поролоновой губки, и изделия снова приобретут насыщенный цвет. Однако у этого метода есть недостаток: крем может пачкать обувь, поэтому его не рекомендуется использовать тем, кто носит белые кроссовки или замшевые ботинки.

Силиконовый спрей

Силиконовый спрей также восстанавливает насыщенный черный цвет ковриков и заполняет трещины, хотя и не так эффективно, как крем для обуви. Применять спрей нужно осторожно, чтобы избежать избыточного нанесения, которое может сделать коврик скользким.

Глицерин

Глицерин безопасен для человека и не имеет запаха. Для его использования необходимо разбавить глицерин водой в соотношении один к трем. Наносите полученную смесь на предварительно вымытый коврик с помощью поролоновой губки. Не перебарщивайте с глицерином, чтобы избежать липкости поверхности коврика.

Используя эти простые средства, вы сможете продлить срок службы ваших автомобильных ковриков и сэкономить деньги на их замене.