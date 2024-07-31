GARAGE FEST-2024 прошёл в атмосфере музыки, скорости и драйва

Российский гоночный комплекс "Игора Драйв" в Приозерском районе Ленинградской области принял GARAGE FEST Игора Драйв 2024, сообщается на сайте автодрома.
"Можно с уверенностью сказать, что сегодня GARAGE FEST — это главное событие лета, которое превратилось в настоящее движение, объединяющее людей всех возрастов.
Популярность автодрома "Игора Драйв” растет с каждым годом, и в течение пяти лет мы пошагово развиваем его не только с точки зрения спортивной составляющей, но и с позиции событийной составляющей и инфраструктуры.
У нас проходит масса интересных мероприятий, и, конечно, GARAGE FEST — ключевое из них. Это два дня насыщенной спортивной и развлекательной программы, когда можно посмотреть зрелищные гонки, отлично провести время и насладиться атмосферой музыки, скорости и драйва", — отметил руководитель автодрома "Игора Драйв" Алексей Титов.
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