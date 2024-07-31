Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) заявило о том, что средняя цена летних шин выросла до 28 тыс. рублей, в то время как в прошлом году она составляла 23,5 тыс. рублей.
Самый большой рост цен был зафиксирован в апреле — показателя в 29,8 тыс. рублей. Зимние шины премиум класса летом прошлого года стоили 20,5 тыс. рублей, а за 12 месяцев их цена увеличилась до 23,5 тыс. рублей. Максимальные цены на зимнюю резину были зафиксированы в июне — 26,3 тыс. рублей.
Ранее ставки по автокредитам в некоторых банках достигли 30% годовых. Эксперты предсказывают, что в ближайшее время автомобильный рынок переживет бум спроса на автомобили.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.