В России повысились цены на летние шины — Национальное агентство промышленной информации

Цены на летние шины в среднем выросли на пять тысяч рублей

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Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) заявило о том, что средняя цена летних шин выросла до 28 тыс. рублей, в то время как в прошлом году она составляла 23,5 тыс. рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by RoadRunner, CC BY-SA 3.0

Самый большой рост цен был зафиксирован в апреле — показателя в 29,8 тыс. рублей. Зимние шины премиум класса летом прошлого года стоили 20,5 тыс. рублей, а за 12 месяцев их цена увеличилась до 23,5 тыс. рублей. Максимальные цены на зимнюю резину были зафиксированы в июне — 26,3 тыс. рублей.

Ранее ставки по автокредитам в некоторых банках достигли 30% годовых. Эксперты предсказывают, что в ближайшее время автомобильный рынок переживет бум спроса на автомобили.